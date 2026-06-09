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هشدار مقاومت عراق به دمشق درباره مشارکت در جنگ علیه حزب‌الله

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵
کد مطلب: 1824874
هشدار مقاومت عراق به دمشق درباره مشارکت در جنگ علیه حزب‌الله

گروه‌های مقاومت عراقی به رئیس دوره انتقالی سوریه درباره عواقب همکاری نظامی و امنیتی با امریکا و اسرائیل علیه حزب الله لبنان هشدار دادند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  گروه‌های مقاومت عراقی به دولت انتقالی سوریه درباره برعهده گرفتن هرگونه نقش امنیتی یا نظامی علیه جنبش حزب الله لبنان هشدار دادند.

به گزارش السومریه، رادیو مونت کارلو در گزارشی از شکل‌ گیری تنشی جدید در روابط عراق و سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، گروه‌های مسلح عراقی دربار هرگونه مشارکت سوریه در اقدام نظامی یا امنیتی علیه حزب الله لبنان به دولت سوریه به ریاست احمد الشرع به شدت هشدار داده‌اند.

رادیو مونت کارلو افزود، این هشدار بر پایه اطلاعاتی مطرح شده که از تلاش‌های امریکا برای ایجاد نوعی هماهنگی سه‌جانبه میان امریکا، سوریه و اسرائیل علیه حزب‌الله حکایت دارد. طبق این اطلاعات، هدف از این هماهنگی، ارائه برخی تسهیلات و همکاری‌های میدانی از سوی دمشق در ازای دریافت امتیازاتی در پرونده دروزی‌های سوریه و همچنین توقف حملات اسرائیل به مناطق جنوبی سوریه است.

در همین راستا، گروه‌های مسلح عراقی اعلام کرده‌اند که اگر مشارکت دولت احمد الشرع در چنین سناریویی علیه حزب‌الله ثابت شود، گزینه عملیاتی آنها «هدف قرار دادن خاک سوریه و نیروهای وابسته به دولت احمد الشرع» خواهد بود.

از سوی دیگر، ریاست پارلمان عراق نسبت به این تحولات واکنش نشان داده و آن را «رویدادی خطرناک از نظر امنیتی و منطقه‌ای» در شرایط پرتنش کنونی در منطقه توصیف کرده است.
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