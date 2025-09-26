مرضیه هاشمی در نشست بزرگداشت شهدای مقاومت: عملیات ۷ اکتبر چهره واقعی غرب را آشکار کرد/ مقاومت تنها راه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ، در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، خانم مرضیه هاشمی، خبرنگار، مستندساز و تحلیلگر سیاسی، در میزگرد دانشگاهی این مراسم به تحلیل وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایالات متحده پرداخت و ریاکاری نظام‌مند غرب در این زمینه را به چالش کشید.

به گزارش خبرنگار ابنا، این خبرنگار و تحلیلگر مسائل آمریکا که خود متولد لوئیزیانای آمریکاست، اظهار داشت: «من همیشه به دانشجویان در ایران می‌گفتم که در آمریکا شما تا یک جایی آزاد هستید که حرف بزنید و تظاهرات کنید؛ تا زمانی که این اقدامات تأثیری نداشته باشد، آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند. اما به محض اینکه اعتراضات شما مؤثر واقع شود، شما را سرکوب خواهند کرد».

وی با اشاره به حوادث پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان مصداقی بارز برای این ادعا، افزود: «با شروع حمایت‌ها از فلسطین، دیدیم که چگونه این سرکوب عملی شد. دانشجویان را از دانشگاه‌ها اخراج کردند، از اعطای مدرک به دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی ممانعت به عمل آوردند و اساتیدی را که صرفاً در تظاهرات شرکت کرده یا از دانشجویان خود حمایت کرده بودند، از کار برکنار کردند».

هاشمی به موارد مشخصی از دستگیری‌ها اشاره کرد و گفت: «مردم به دلیل حمایت از فلسطین دستگیر می‌شوند. یکی از اساتید دانشگاه کلمبیا تنها به دلیل شرکت در یک تظاهرات، در نیمه‌شب از خانه‌اش بیرون کشیده شد و به زندانی در لوئیزیانا منتقل گردید و اکنون با خطر اخراج مواجه است. این واقعیت حقوق بشر در ایالات متحده است. این وضعیت همیشه وجود داشته، اما اکنون برای همه آشکارتر و واضح‌تر شده است».

این فعال رسانه‌ای، افشای چهره واقعی غرب را یکی از دستاوردهای مهم طوفان الاقصی دانست و تصریح کرد: «به نظر من، یکی از بهترین اتفاقاتی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده، این است که چهره ایالات متحده و کل هژمونی غرب آشکار شده است. آن‌ها حرف می‌زنند اما عمل نمی‌کنند (They talk the talk, but they don't walk the walk). این واقعیت برای جوانان ما باید روشن شود تا فریب تبلیغات آن‌ها را نخورند».

مرضیه هاشمی در پایان تأکید کرد: «واقعیت امروز به ما نشان داده شده است؛ کسانی که مدعی حقوق بشر برای زنان و کودکان بودند، در مقابل آنچه در غزه می‌گذرد سکوت کرده‌اند. مهم‌ترین درسی که همه ما از این وقایع گرفته‌ایم این است که مقاومت تنها راه است و ان‌شاءالله این همان مسیری است که همه ما باید به سمت آن حرکت کنیم».

