ممانعت رئیس جمهور آرژانتین از سفر نتانیاهو به این کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحرونوت» فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، قصد سفر به آرژانتین را داشته اما با مخالفت «خاویر میلی» رئیس‌جمهور این کشور مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، میلی که به‌عنوان یکی از حامیان اسرائیل شناخته می‌شود، از نتانیاهو خواسته تا سفر خود را به زمان دیگری موکول کند؛ چرا که بیم دارد این دیدار در آستانه انتخابات پارلمانی، تأثیر منفی بر محبوبیت‌اش داشته باشد.

آرژانتین از معدود کشورهایی است که هنوز پذیرای نتانیاهو به عنوان فرد تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی به‌اتهام ارتکاب جنایات جنگی در فلسطین اشغالی، محسوب می‌شود.

خاویر میلی که از جناح راست افراطی آرژانتین است، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ با کسب ۵۵ درصد آرا به قدرت رسید.

شایان ذکر است که در ماه اوت گذشته، خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که گروهی از وکلای حقوق بشر در آرژانتین شکایتی رسمی در دادگاه فدرال این کشور ثبت کرده‌اند که خواستار بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به خاک آرژانتین شده‌اند. این شکایت شامل اتهاماتی چون مشارکت در جنایات جنگی در غزه از طریق ایجاد مرگ عمدی با گرسنگی، قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی است.

