پاسداشت عمر خیام و راجا علی حاجی در کوالالامپور/ رونمایی از کتاب «هدهد» 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه و مراسم پاسداشت عمر خیام و راجا علی حاجی با حضور شخصیت‌هایی همچون وان اشبی، معاون دبیرکل وزارت فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی مالزی، آقای دانشخو معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، دکتر حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان، میزون عمر مدیر گالری هنر شهر کوالالامپور، دکتر داتین شفاعت‌السرا از دانشگاه یوام مالزی، دکتر داتو ویرا عظمی محمود، دکتر رامین حاجیان استاد دانشگاه سیتی یونیورسیتی مالزی و دکتر مهدی سلطان‌زاده استاد دانشگاه یوام مالزی برگزار شد.

در ابتدای مراسم، میزون عمر مدیر گالری هنر شهر کوالالامپور، ضمن تقدیر از حضور مهمانان گفت: این برنامه نتیجه همکاری مشترک گالری و رایزنی فرهنگی ایران است.

حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی با اشاره به جایگاه دو چهره برجسته گفت: روح تمدن‌ها در شخصیت‌هایی نهفته است که فرهنگ و هویت آن را می‌سازند.

وی تصریح کرد: تأثیر عمر خیام، پس از گذشت هزار سال، همچنان بر اندیشه بشری مشهود است و راجا علی حاجی نیز با میراث علمی و ادبی خود نقش مهمی در فرهنگ مالایی ایفا کرده است.

وی خیام را شخصیتی چندبعدی معرفی کرد که هم در شعر و فلسفه و هم در علوم اثرگذار بوده و افزود: او نه تنها شاعری بی‌بدیل بود، بلکه در ریاضیات و نجوم نیز سرآمد عصر خود به شمار می‌رفت؛ تقویم جلالی که به همت او اصلاح شد، هنوز از دقیق‌ترین تقویم‌های تاریخ است.

وی تصریح کرد: آثار خیام پرسش‌های بنیادینی درباره سرنوشت، آفرینش و حقیقت هستی مطرح می‌کند که تا امروز الهام‌بخش متفکران است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در پایان سخنانش شعری از راجا علی حاجی به زبان مالایی خواند و ترجمه آن را نیز برای حاضران ارائه کرد.

در ادامه، آقای دانشخو، معاون سفیر ایران در مالزی، با اشاره به پیوندهای فرهنگی و سیاسی میان دو کشور گفت: ایران و مالزی از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تعمیق روابط فرهنگی و علمی برخوردارند و این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر باشد.

سپس جمعی از استادان دانشگاهی ایران و مالزی درباره جایگاه فکری و ادبی عمر خیام و راجا علی حاجی سخن گفتند و بخش‌هایی از اشعار آنان را قرائت کردند.

مراسم با رونمایی از کتاب «هدهد» نوشته دکتر وحید عالی به پایان رسید. این کتاب به بررسی ژرف ارتباطات تمدنی ایران و مالایی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه این دو فرهنگ در طول تاریخ بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند و به شکل ملموس در ادبیات، واژگان و مفاهیم مشترک نمود یافته‌اند.

کتاب «هدهد» با بررسی بخش‌های اولویت‌دار و زوایای ارتباط تمدنی ایران و مالایی، اهمیت واژگان و نمادها را در فهم همزیستی فرهنگی تبیین می‌کند.

گفتنی است، نام کتاب «هدهد» انتخاب شده است تا نمادی از جست‌وجوی حقیقت و پیوند میان انسان‌ها باشد.

در ادبیات فارسی و قرآنی، هد هد پیام‌آور معرفت و حکمت است و در اشعار شاعران بزرگ نماینده جست‌وجوی معنای زندگی محسوب می‌شود.

در فرهنگ مالایی، هد هد نماد خوش‌شانسی، صلح و دوستی است و با آواز دلنشین و حرکات زیبا، پیغام‌آور همدلی میان مردم به شمار می‌آید.

کتاب «هدهد» به‌عنوان پلی میان دو فرهنگ، نشان می‌دهد که هر واژه مشترک تمدنی همانند پر هدهد، داستانی از پیوندهای دیرینه و اشتراکات پنهان میان دو ملت را روایت می‌کند. این واژه‌ها نه تنها الفاظ ساده، بلکه نمادی از همزیستی و هم سخنی نسل‌ها و فرهنگ‌ها در طول تاریخ هستند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

