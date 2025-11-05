به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین وبینار از سلسله نشست‌های بین‌المللی «جوانان و دین برای جهانی صلح‌آمیز» با عنوان «جوانان و گفت‌وگوی میان‌ادیانی برای ایجاد صلح: درس‌هایی از غزه» با حضور اندیشمندان و اساتید دانشگاهی از ایران، مالزی و اندونزی برگزار شد.

این برنامه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه پوترا مالزی و دانشگاه علوم اسلامی این کشور برگزار شد و ده ها نفر در این برنامه به صورت آنلاین حضور داشتند.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی تسخیری معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، احمد عزیزالدین محمد رامی استاد دانشگاه پوترا مالزی، آرسیا امالرتی آربیانتی استاد دانشگاه اسلامی دارالسلام گنتور اندونزی، پروفسور عبدالحکیم موحد استاد دانشگاه علوم اسلامی مالزی و سیدعلی احراری استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب به ایراد سخن پرداختند.

سخنرانان در این نشست، با تأکید بر نقش جوانان و گفت‌وگوی میان‌ادیانی، بر اهمیت عدالت، کرامت انسانی و همبستگی جهانی در مسیر دستیابی به صلح تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تسخیری، با تسلیت فاجعه انسانی در غزه گفت: غزه نماد مظلومیت و ایستادگی است و جامعه مسلمانان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، صدای ملت فلسطین را به گوش جهانیان برساند.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب تصریح کرد: صلح زمانی است که ملت فلسطین به حقوق مشروع خود دست یابد؛ وظیفه جوانان مسلمان است که با آگاهی و همبستگی، پیام صلح و عدالت را زنده نگه دارند.

در بخش دیگر این نشست، ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، با موضوع «از رنج تا همبستگی؛درس‌هایی از غزه برای جوانان، دین و صلح‌سازی» سخنرانی کرد.

وی با اشاره به پژوهش‌های علمی و گزارش‌های معتبر بین‌المللی گفت: بحران‌هایی ناشی از اشغال، آوارگی و محرومیت با راه‌حل نظامی پایان نمی‌یابد و صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که حقوق بنیادین جوانان همچون آموزش، عزت انسانی و امنیت تضمین شود.

ارزانی با اشاره به اینکه لازمه اصلی صلح برقراری عدالت است، افزود: ادیان ابراهیمی تأکید دارند که کرامت و جان انسان مقدس است و گفت‌وگوی بین‌دینی زمانی ثمربخش خواهد بود که به رنج انسان‌ها پاسخی مشترک و اخلاقی بدهد.

وی جوانان را عاملان اصلی تغییر دانست و بیان کرد: با وجود محاصره، جوانان فلسطینی همچنان درس می‌خوانند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند؛ مشارکت آنان در فرآیند صلح‌سازی، بنیانی برای تحول پایدار جامعه ایجاد می‌کند.

ارزانی، با بیان اینکه دین زمانی که با اخلاق همراه شود، پلی برای همزیستی خواهد بود نه مانعی برای صلح؛ تأکید کرد: فرهنگ و ایمان زیربنای صلح‌اند و هنر، شعر و هویت فرهنگی در غزه، نیروی مقاومت اجتماعی را افزایش داده‌اند.

وی گفت: جنبش‌های جوانان در سراسر جهان صدای غزه را پرقدرت کرده و مطالبه عدالت را جهانی ساخته‌اند. چنین همبستگی‌هایی نیروی محرکه‌ای برای صلح عادلانه است.

رایزن فرهنگی کشورمان اظهار داشت: غزه به ما می‌آموزد که صلح نیازمند عمل و عدالت است و جوانان با توانایی، آگاهی و خلاقیت خود می‌توانند امید را به واقعیت تبدیل کنند قطعا آینده به عملکرد امروز ما چشم دوخته است.

هر یک از سخنرانان ضمن محکوم کردن جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، راهکارهایی را برای استقرار صلح پایدار در غزه با آموزش جوانان پیشنهاد کردند.

