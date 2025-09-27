بازداشت یک تبعه اسرائیلی در روسیه به اتهام تروریسم و خرابکاری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کارمند صنایع دفاعی روسیه در مسکو که دارای تابعیت دوگانه روسی و اسرائیلی است، به اتهام «تروریسم و خرابکاری» بازداشت شد.

بر اساس اعلام خبرگزاری نووستی، این فرد با استناد به بند «الف» از بخش دوم ماده ۲۰۵ قانون کیفری روسیه به «تروریسم با قصد قبلی در چارچوب یک گروه سازمان‌یافته» و همچنین طبق ماده ۲۱۴ به «اقدامات خرابکارانه» متهم شده است.

وکیل متهم در دادگاه اعلام کرد که تابعیت اسرائیلی موکلش «نباید به‌تنهایی دلیلی برای اعمال تدابیر شدید بازداشت» باشد و خواستار اتخاذ تدابیر جایگزین بدون بازداشت موقت شد.

با این حال، دادگاه درخواست دادستانی را پذیرفت و اعلام کرد که در صورت آزادی، احتمال فرار متهم از محاکمه و ادامه فعالیت‌های مجرمانه وجود دارد؛ بنابراین بازداشت وی تا زمان تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.

.......................

پایان پیام/ 167