به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر فاس در مراکش از ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر (چهارم تا ششم مهرماه) میزبان مرحله نهایی ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و تجوید قرآن کریم است.
براساس گزارش mapexpress، این رویداد سهروزه با هدف تقویت پیوند معنوی نسلهای جوان مسلمان آفریقا با کتاب مقدس قرآن در حال برگزاری است..
در مجموع ۱۱۷ شرکتکننده از ۴۸ کشور آفریقایی در دستههای حفظ و تجوید در این مسابقه قرآنی در حال رقابت هستند.
همچنین داورانی متشکل از علمای دینی و قاریانِ کشورهای مراکش، موریتانی، بورکینافاسو، ساحل عاج، نیجریه، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، اتیوپی، تانزانیا و سومالی، اجراها را ارزیابی میکنند.
