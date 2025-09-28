به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اولین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله مصاحبه‌ها و مطالب متعددی از ابعاد فردی، اجتماعی و معنوی سیاسی این شهید والامقام در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود.

یکی از مهمترین ویژگی‌های شهید نصرالله ایمان و اخلاص او به پیشگاه خداوند و حرکت در مسیر رضایت الهی بود. سید مقاومت در میانه آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی با اعتقاد و ایمان به اینکه مرگ در دست خدا است در ضاحیه ماند و از نزدیک عملیات علیه رژیم خونخوار صهیونیستی را مدیریت کرد.

به اذعان نزدیکان و دوستان سید، ایشان از قبل زمان شهادت خود را پیش‌بینی کرده بود و این امر در میان رجال الهی امری غیر عادی نیست.

فرزندان شهید سیدحسن نصرالله، «زینب» و «جواد نصرالله»، در مصاحبه‌هایی به بیان واقعیت آگاهی سید مقاومت از زمان شهادتش پرداختند.

جواد نصرالله در این خصوص گفت: جوانی را دیدم که از حاج نبیل صحبت می‌کرد که او (سید) یک روز قبل به جوانان گفته بود قرار ما در بهشت نزد حضرت زهرا(س) ان‌شاءالله. این جوان می‌گوید من به حاج نبیل زنگ زدم و گفتم مکان سید را از آنجا بیرون ببرید... به او می‌گوید فایده‌ای ندارد، می‌پرسد چرا و پاسخ می‌شنود که سید می‌فرماید: ۴ روز دیگر تمام می‌شود...

زینب نصرالله نیز در گفت‌وگویی می‌گوید: با مادرم خداحافظی کرد و گفت این آخرین خداحافظی است. وقتی شهید شد، مادرم آن لحظه را به یاد آورد...

