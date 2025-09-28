به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، جهان شاهد از دست دادن یکی از برجسته‌ترین رهبران مقاومت، «سیدحسن نصرالله»، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان بود. یک سال پس از شهادت او در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی، یاد و خاطره این رهبر کاریزماتیک همچنان در قلب میلیون‌ها نفر در لبنان و سراسر جهان زنده است. نصرالله نه‌تنها نماد مبارزه با ظلم و اشغالگری بود، بلکه با رهبری خردمندانه خود، معادلات منطقه را به نفع عدالت و کرامت انسانی تغییر داد.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت این اسطوره مقاومت، کارشناسان منطقه‌ای از کشورهای لبنان، بحرین و یمن، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا از نقش بی‌بدیل سیدحسن نصرالله در بالندگی و پیروزی‌های تاریخی حزب‌الله و تأثیر جاودان او بر آینده مقاومت سخن گفتند:

رهبری استثنایی در تاریخ مقاومت

دکتر «فیصل عبدالساتر»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی و کارشناس شبکه‌های تلویزیونی در منطقه با گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان اظهار داشت: اکنون لحظاتی است که اندوه و افتخار درهم‌آمیخته‌اند. ما عشق و قدردانی خود را نسبت به شخصیتی استثنایی، نه‌تنها در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، ابراز می‌کنیم. سیدحسن نصرالله، شهید والامقام، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ با ۸۴ تن مواد منفجره توسط هواپیماهای جنگی صهیونیستی ترور شد و از این جهان خاکی به جایگاه صالحان، شهدا، صدیقان و پیامبران منتقل گردید.

او رهبری بی‌همتا بود که در تاریخ معاصر نظیرش دیده نشده و در ضمیر ما به‌عنوان الگویی جاودان باقی خواهد ماند. گرامیداشت او نه تقدیس شخص، بلکه ادای حق شایسته‌ای است که به دلیل نقش بی‌بدیلش در مقاومت به او تعلق دارد.

هدایت مقاومت به‌سوی پیروزی‌های تاریخی

فیصل عبدالساتر، با یادآوری فرازهایی از زندگی پربرکت سید مقاومت افزود: سیدحسن نصرالله از سال ۱۹۹۲، پس از ترور استادش، سیدعباس موسوی، دبیرکل وقت حزب‌الله، رهبری این جنبش را بر عهده گرفت. او که از سال ۱۹۸۲ در مسیر مقاومت فعالیت می‌کرد، حزب‌الله و مردم لبنان را به‌سوی پیروزی‌های درخشان علیه دشمن صهیونیستی هدایت کرد. در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، که به‌عنوان سال آزادی شناخته می‌شود، نصرالله به‌عنوان برجسته‌ترین شخصیت جهان عرب، لبنان را از اشغال رژیم صهیونیستی آزاد کرد.

در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نیز با رهبری خردمندانه و بی‌نظیر خود، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و برخی کشورهای عربی آن را شکست داد. به اذعان خود صهیونیست‌ها، حزب‌الله در این نبرد پیروز شد. این پیروزی‌ها، همراه با حمایت حزب‌الله از مردم فلسطین در غزه از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، نفرت و کینه رژیم صهیونیستی را برانگیخت که در نهایت به ترور نصرالله در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ منجر شد.

میراث جاودان و الهام‌بخش یک شهید

این تحلیلگر لبنانی امروز، فقدان این رهبر شجاع مقاومت را دردناک توصیف کرد و گفت: با افتخار و سربلندی می‌گوییم که سیدحسن نصرالله جز با دریافت مدال ارزشمند شهادت از این دنیا رحلت نکرد. او شایسته این مقام والا بود و یادش برای همیشه الهام‌بخش و مربی ما خواهد ماند. حزبی که چنین رهبرانی را تربیت کرده، بی‌تردید بر رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش، از جمله آمریکا، پیروز خواهد شد. این ایمان و یقین ماست که برای تحقق آن تلاش می‌کنیم. پرچم حق، دفاع از مظلومان، فلسطین، کرامت و سرزمین‌های ما، به همت نصرالله و یارانش همچنان برافراشته است. تبریک به همه کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند و به ندای حق و شهادت گوش می‌سپارند. سیدحسن نصرالله تا روز قیامت معلم، الهام‌بخش و رهبر ما خواهد بود.

بینش توحیدی و رهبری الهام‌بخش

شیخ عبدالله الصالح، معاون جمعیت العمل الإسلامی بحرین، دیگر کارشناس این نشست مجازی در توصیف شخصیت «سیدحسن نصرالله» گفت: سخن گفتن از این شهید والامقام، سخنی عمیق و الهام‌بخش است که نشان‌دهنده بینش توحیدی اوست؛ بینشی که فراتر از تعلقات تنگ‌نظرانه، به افق امت اسلامی و تمام انسانیت معطوف بود. تجلیل از نصرالله، تجلیل از یک فرد نیست، بلکه یادآوری ارزش‌های والای انسانیت و پروژه مقاومت است که هرگز شکست را نمی‌شناسد.

او سرمایه‌ای بزرگ فکری، سیاسی و معنوی برای امت بود و اگرچه فقدانش دردناک است، حضور معنوی‌اش در جامعه جاودانه خواهد ماند و وجدان اهل مقاومت را شعله‌ور می‌سازد. سید مقاومت به حامیانش آموخت که راه آزادی جز با فداکاری‌های بزرگ ترسیم نمی‌شود.

نقش مدیریتی و سیاسی در اعتلای مقاومت

این شخصیت بحرینی افزود: سیدحسن نصرالله با شخصیتی کاریزماتیک، ترکیبی از هیبت یک عالم دینی و تجربه یک رهبر سیاسی بود. او با زبانی ساده و صمیمی سخن می‌گفت که هم برای کشاورز و هم برای تحصیل‌کرده قابل فهم بود. صداقت و ثبات در مواضعش، اعتماد عمومی را به شکلی شگفت‌انگیز جلب کرده بود.

در مدیریت جبهه مقاومت، او حزب‌الله را از یک سازمان مقاومتی به نهادی یکپارچه با بازوهای نظامی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای تبدیل کرد. نصرالله در بحران‌ها، جنگ‌ها، ترورها و محاصره‌ها، با تجربه و بدون از دست دادن جهت‌گیری خود عمل می‌کرد. او ساختار داخلی حزب‌الله را بر شایستگی بنا کرد و به علما، جوانان و مجاهدان فرصت داد تا مقاومت را به پروژه‌ای جامع و فراتر از سلاح تبدیل کنند. نقش سیاسی او در تبدیل مقاومت به معادله‌ای منطقه‌ای، دستاوردی بی‌نظیر بود که رژیم‌های مزدور و توطئه‌های عادی‌سازی علیه آرمان فلسطین را رسوا کرد. سخنان او وحدت‌بخش بود و همه اقشار، از شیعه و سنی تا مسیحی و آزادگان جهان را خطاب قرار می‌داد.

الگوی اخلاقی و زهد انقلابی

شیخ عبدالله الصالح با بیان اینکه «شخصیت اخلاقی سیدحسن نصرالله او را به الگویی بی‌بدیل تبدیل کرده بود» اضافه کرد: او همواره از شهدا یاد می‌کرد و فرهنگ ایثار و وفاداری را گرامی می‌داشت. زندگی ساده و به دور از مظاهر قدرت، همراه با فروتنی و رحمت در عین استواری، او را به نمادی از زهد انقلابی تبدیل کرده بود. سخنانش سرشار از مهربانی، دعا و اهتمام به امور امت اسلامی بود. نصرالله نه‌تنها یک رهبر سیاسی یا نظامی، بلکه مهندس مسیر مقاومت بود که ایمان، مدیریت، اخلاق و سیاست را درهم آمیخت. او جبهه‌ای آگاه و مقاوم در برابر استکبار جهانی ایجاد کرد که کرامت و آزادی را سرلوحه خود قرار داده بود. شهید سید حسن نصرالله، این شهید بزرگوار و والامقام، برای همیشه الهام‌بخش راه مقاومت خواهد ماند.

نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی

سرتیپ حمید عبدالقادر عنتر مشاور نخست وزیر یمن و نویسنده و تحلیلگر سیاسی نیز با ممتاز خواندن شخصیت دبیرکل شهید حزب‌الله گفت: به مناسبت سالگرد شهادت «سیدحسن نصرالله»، نوه رسول خدا(ص)، از یمن متمدن و تاریخی، پیامی سرشار از همدردی و افتخار به حزب‌الله و همه کشورهای محور مقاومت ارسال می‌کنیم. این پیام به‌مناسبت شهادت این شهید والامقام و مقدس است که به نمادی برای رویارویی و مقابله با استکبار جهانی در جهان اسلام و عرب تبدیل شد.

سیدحسن نصرالله شخصیتی استثنایی و ممتاز داشت که عمر خود را وقف خدمت به مقاومت و آرمان مرکزی فلسطین کرد و سرانجام در راه قدس به شهادت رسید. او پناهگاهی استوار در برابر کشورهای استکباری بود و تمام زندگی‌اش را در این مسیر فدا کرد.

تسلیت به محور مقاومت و تجدید عهد

در این مناسبت بزرگ، مراتب تسلیت خود را به خانواده گرانقدر شهید سید حسن نصرالله، حزب‌الله و همه کشورهای حامی مقاومت ابراز می‌داریم. مواضع ارزشمند و بی‌شمار او در خدمت به آرمان فلسطین و حمایت از یمن، چنان عظیم است که در این مجال نمی‌توان همه آن‌ها را برشمرد. با شهادت این رهبر بزرگ، حزب‌الله و محور مقاومت شخصیتی محوری و بی‌نظیر را از دست دادند که هیچ‌کس نمی‌تواند نقش او را به همان عظمت ایفا کند. با این حال، یاد و راه او در قلب‌های ما جاودانه خواهد ماند و ما را به ادامه مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های والای اسلامی ترغیب می‌کند.

دکتر راشد الراشد پژوهشگر و فعال سیاسی از بحرین، دیگر کارشناس این نشست مجازی بود که اظهارات خود را با قرائت آیه ۲۳ سوره مبارکه احزاب آغاز کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا». در اولین سالگرد شهادت شهید بزرگوار، سیدحسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، به یاد شخصیتی می‌نشینیم که نه‌تنها برای مقاومت لبنان، بلکه برای بشریت، نمادی از شرافت، کرامت و عزت بود.

اسطوره‌ای فراتر از زمان و مکان

وی افزود: در این مناسبت بزرگ، سخن گفتن از ابعاد شخصیت سید حسن نصرالله، سخن از یک فرد نیست، بلکه روایتگر افتخاری عظیم برای بشریت است. جهان نه‌فقط یک مبارز شریف، بلکه مردی اسطوره‌ای را از دست داد که در زمانه تسلیم و تحقیر، مظهر عزت و کرامت بود. او نه‌تنها به مقاومت لبنان، شیعیان یا جهان اسلام تعلق داشت، بلکه به تمام بشریت که در برابر شکست و ذلت ایستادگی می‌کند. سید حسن نصرالله با اراده، ایمان و بصیرت خود، نشان داد که می‌توان با قوی‌ترین مستکبران و سلطه‌گران جهان مقابله کرد و ثابت کرد که فرهنگ پیروزی، عزت و آزادی حقیقی می‌تواند معجزه بیافریند.

میراث پیروزی و مقاومت

بزرگ‌ترین دستاورد این شهید والامقام، نهادینه کردن فرهنگ عزت و سربلندی بود. در جهانی که ۵۷ کشور عربی و اسلامی با ده‌ها میلیون سرباز، جرئت رویارویی با دشمن را ندارند، او با ایمان به خدا و تمسک به ریسمان الهی، نشان داد که امت با اعتمادبه‌نفس و اراده می‌تواند طاغوت‌های زورگو را به چالش بکشد. سیدحسن نصرالله با شجاعت بی‌نظیر خود، منطق سلطه‌گرانی را که می‌خواهند مردم را مطیع کنند، درهم شکست و ثابت کرد که پیروزی ممکن است.

ادامه راه عزت و کرامت

هرچند فقدان این شهید بزرگ دردناک است، اما او مکتبی جاودان از خود به‌جای گذاشت؛ مکتبی با هزاران رهبر و کادر که برای بازپس‌گیری حقوق غارت‌شده امت و دفاع از کرامت آن تلاش می‌کنند. عزای او نه‌فقط تسلیت، بلکه تجدید عهدی است برای ادامه مسیرش. چالش بزرگی که او پیش روی بشریت قرار داد، با فرهنگ پیروزی و عزت که به ارث گذاشت، ادامه خواهد یافت. این مسیر، راه دفاع از خاک، میهن و کرامت انسانی است که تا ابد پایدار خواهد ماند.

