به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبریزبان اسرائیل بار دیگر مصر را به نقض توافقنامه صلح ۱۹۷۹ متهم کردند و مدعی شدند که قاهره تعداد زیادی نیروی زرهی در شبهجزیره سینا مستقر کرده که فراتر از سقف تعیینشده در توافقات دوجانبه است.
بر اساس اعلام پایگاه خبری «ناتسیو نت»، مصر ادعا میکند که این نیروها برای مقابله با تروریسم و قاچاق مستقر شدهاند و هماهنگی کامل با اسرائیل صورت گرفته، اما این ادعاها «دروغ» و «غیرواقعی» خوانده شده است.
شبکه «کان ۱۱» اسرائیل نیز گزارش داد که هیأتی امنیتی از تلآویو هفته گذشته به قاهره سفر کرده تا درباره ترتیبات امنیتی در مرزهای مشترک گفتوگو کند. این سفر در حالی انجام شده که تنشها میان دو کشور بهدلیل جنگ غزه و اختلافنظر درباره وضعیت سینا افزایش یافته است.
رسانههای اسرائیلی از جمله «معاریو» هشدار دادهاند که برخی زیرساختهای نظامی مصر در سینا ممکن است ماهیت تهاجمی داشته باشند؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، روابط دوجانبه را در معرض آزمونی حساس قرار داده است.
بر اساس گزارش وبسایت آمریکایی «اکسیوس»، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، هفته گذشته از واشنگتن خواسته تا برای کاهش حضور نظامی مصر در سینا، بهطور مستقیم وارد عمل شود. این درخواست نشاندهنده نگرانی فزاینده اسرائیل از تغییر احتمالی قواعد امنیتی در مرز جنوبی است.
در واکنش به این اتهامات، دولت مصر با صدور بیانیهای رسمی از سوی «هیئت عمومی اطلاعرسانی» تأکید کرد که حضور نظامی در سینا صرفاً با هدف مقابله با تهدیدات تروریستی و قاچاق انجام شده و کاملاً در چارچوب توافقنامه صلح و با هماهنگی طرفهای مربوطه صورت گرفته است.
مصر همچنین هرگونه نیت برای تشدید تنش را رد کرد و بر پایبندی کامل خود به توافقات تأکید نمود.
با این حال، رسانههای اسرائیلی همچنان مصر را متهم میکنند که با تسهیل قاچاق از طریق مرزهای سینا، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است. به گفته منابع عبری، صدها پهپاد بزرگ حامل سلاح اخیراً از سینا وارد اسرائیل شدهاند و این تسلیحات توسط قاچاقچیان بادیهنشین به گروههای مسلح در کرانه باختری فروخته شدهاند.
در پایان، «ناتسیو نت» هشدار داد که اسرائیل در حال حاضر قادر به توقف این روند نیست و بهدلیل محدودیتهای توافق صلح، نمیتواند پایگاههای پرتاب این پهپادها را هدف قرار دهد. این رسانه خواستار آن شد تا تلآویو در برابر تهدیدات امنیتی ناشی از قاچاق تسلیحات، واکنش جدیتری نشان دهد.
