به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دهها فلسطینی که از نوار غزه به مصر منتقل شده و در حال درمان هستند، با تصمیم ناگهانی تخلیه از بیمارستانها و محلهای اقامت مواجه شدهاند؛ تصمیمی که آنان را میان بیخانمانی در خیابان یا انتقال به استانهای دورافتاده برای ادامه درمان قرار داده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، کادر درمان و مسئولان بیمارستانها به بیماران اطلاع دادهاند که باید فلسطینیها قاهره را ترک کنند. آنان در برابر دو گزینه قرار گرفتهاند: یافتن محل اقامت شخصی در پایتخت یا انتقال به مناطق جایگزین در استانهای جنوبی مصر مانند صعید.
بیماران تأکید کردهاند که بسیاری از آنان با بیماریهای جدی مانند نارسایی کلیه، سرطان و قطع عضو مواجهاند و انتقال به مناطق دوردست برای ادامه درمان، عملاً غیرممکن و تهدیدی برای جانشان است.
یکی از بیماران فلسطینی ساکن شهر العبور گفت: «با پایان مهلت اقامت یکساله، ناگهان دستور تخلیه دریافت کردیم، در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد و گذرگاه رفح بسته است. اکنون بدون جایگزین مناسب، در خیابان ماندهایم. پیشنهاد انتقال به استان اسیوط مطرح شده، اما ما در آنجا هیچکس را نمیشناسیم و این تصمیم جان ما را به خطر میاندازد.»
بیماران بستری در بیمارستانهای «هلیوپولیس» و «عین شمس» نیز اعلام کردهاند که با پایان مهلت اقامت دولتی، اخطار تخلیه دریافت کردهاند و اکنون بدون سرپناه و مراقبت ماندهاند.
یک فعال فلسطینی در قاهره که نخواست نامش فاش شود، وضعیت انسانی بیماران و مجروحان غزه در مصر را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: «با پایان قراردادهای اقامت و توقف حمایت مالی از سوی نهادهای مردمی، شرایط به بحران انسانی تبدیل شده است.»
او افزود که این وضعیت بیشتر ناشی از تصمیمات اداری مسئولان اقامت است و نه سیاستمداران، و اگر مقامات عالیرتبه از جزئیات مطلع بودند، چنین وضعیتی برای فلسطینیها رقم نمیخورد.
این فعال همچنین اشاره کرد که مشکل فقط به اقامتگاههای دولتی یا بیمارستانها محدود نمیشود، بلکه حتی کسانی که خانههای شخصی اجاره کرده بودند نیز بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، مجبور به ترک محل شدهاند و خانوادهها از هم جدا افتادهاند.
وی سطح خدمات درمانی و رفاهی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پناهجویان فلسطینی در کشورهایی مانند قطر، امارات یا ترکیه شرایط بهتری دارند، در حالی که در مصر با محدودیتهای رفتوآمد و کاهش همبستگی مردمی مواجهاند.»
او در پایان تأکید کرد که همه افراد اخراجشده، بیماران و مجروحانی با شرایط انسانی دشوار هستند؛ از جمله کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای معلولیت که برخی از آنان از ویلچر استفاده میکنند، و این موضوع بر شدت بحران افزوده است.
در همین حال، شماری از بیماران و مجروحان از طریق ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی، از دولت مصر و رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی خواستند تا برای بازگرداندن آنان به محلهای اقامت و درمان فعلیشان مداخله کند.
آنان همچنین از نبود نقش مؤثر سفارت فلسطین در قاهره برای حل فوری بحران ابراز نارضایتی کردند و گفتند که بدون حمایت دولتی، توانایی تأمین هزینههای درمان و اقامت در قاهره را ندارند.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما