گزارشی از تداوم پویش گستردۀ I love Muhammad در هند و بازداشت ۱۷ نفر توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش گستردۀ کمپین «من محمد را دوست دارم» در کشور هند، پلیس این کشور، افراد شرکت‌کننده را به ایجاد اختلال در هماهنگی مذهبی و همچنین راهپیمایی‌های بدون مجوز متهم کرد، اما فعالان و اعضای جامعه مسلمان با رد ادعای پلیس و گروه‌های هندوی محلی که مخالف نصب بنرها بودند، این اقدام را صرفاً ابراز عشق و احترام به پیامبر خواندند.

گسترش کمپین‌ها و حمایت رهبران دینی محلی؛ «مسلمانان حاضرند برای پیامبر حتی جان خود را فدا کنند»

در شهر برِیلی هند، امام جمعه این شهر پس از نماز جمعۀ اخیر از جامعه مسلمان خواست که پوسترهای «من محمد را دوست دارم» را روی درب خانه‌های خود نصب کنند و تأکید کرد که این شعار پیام صلح و محبت دارد و ابراز عشق به پیامبر بخشی از ایمان مسلمانان است.

سه روز پیش هم یکی دیگر از رهبران محلی مسلمانان در شهر بمبئی در واکنش به مداخلۀ پلیس علیه این کمپین، تأکید کرد: مسلمانان حاضرند برای پیامبر حتی جان خود را فدا کنند و دفاع از آزادی مذهبی اهمیت دارد.

اعتراضات خیابانی و واکنش‌ها:

تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف هند از جمله بمبئی و مومبرا برگزار شد و در برخی مناطق پلیس اقدام به بازداشت جوانان مسلمان کرد که پوستر یا ویدئوهای «من محمد را دوست دارم» منتشر کرده بودند. طبق گزارشات، یک جوان مسلمان به نام «ذاکر جبهه» در ایستگاه پلیس به‌خاطر انتشار ویدیوی با مضمون همین کمپین مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در اعتراض به این اقدام، جوانان محلی مقابل ایستگاه پلیس تجمع کردند که منجر به مداخله پلیس و بازداشت ۱۷ نفر و ثبت پرونده علیه ۸۸ نفر دیگر شد.

کمپین‌های مجازی و حمایت عمومی از I love Muhammad

همزمان، شبکه‌های اجتماعی در هند پر از کمپین‌های مجازی با شعار «I Love Muhammad» شد و افراد عکس‌های پروفایل خود را در واتساپ و فیسبوک تغییر دادند. ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، اسدالدین اویسی در شبکه X اعلام کرد که این اقدام جرم نیست و خود آماده مجازات است. بسیاری این حرکت را اعتراض به جرم‌انگاری بیان مذهبی و نمایش عشق به پیامبر(ص) دانستند.

همچنین، مسلمانان هند در شهرهای مختلف این کشور از جمله در لکنهو، اعتراضات مسالمت‌آمیز برگزار کردند و شعارهایی در حمایت از پیامبر (ص) سر دادند. بسیاری معتقدند که جمع‌آوری بنرها و محدود کردن شعار «من محمد را دوست دارم» تحت عنوان جلوگیری از ناآرامی‌های مذهبی، در واقع تضعیف آزادی بیان مذهبی و حق مسلمانان هند برای ابراز عشق و احترام به پیامبر(ص) است. این موضوع توجه رهبران دینی و فعالان حقوق بشر در این کشور را نیز به خود جلب کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸