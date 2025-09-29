فرد مهاجم به دانشجوی حامی فلسطین در اسکاتلند به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماس مک‌کنزی ۳۷ ساله، در جریان تجمع حامیان فلسطین در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند، در تاریخ ۲۸ مارس، با چاقو به صورت یک دانشجوی ۲۵ ساله حمله کرده بود.

به‌ گفتۀ شاهدان عینی، مک‌کنزی با شعارهای نژادپرستانه و ضدفلسطین دانشجویان حامی فلسطین را تهدید کرد و سرانجام با چاقو، بن‌لا دانشجوی ۲۵ ساله مقطع کارشناسی دانشگاه ادینبورگ را از ناحیه صورت زخمی کرد.

فرد مهاجم که حین ارتکاب جرم به‌شدت مست و تحت تأثیر مواد روان‌گردان بوده، تحت قانون جرایم نفرت و اختلالات عمومی اسکاتلند به ۲۲ ماه زندان تعلیقی و ۱۲ ماه نظارت ویژه پس از آزادی محکوم شد. او پیش‌تر چندین محکومیت از جمله سرقت مسلحانه و ضرب و شتم داشته است. قاضی این حمله را نامتناسب و شریرانه توصیف کرد و احتمال تکرار جرم توسط او را بالا دانست.

بن‌لا قربانی این حادثه، مجبور شد کل سال سوم تحصیلی را به‌علت اثرات روانی این حمله دوباره بخواند و تأکید کرد امنیت دانشگاه از وجود چاقو اطلاع داشت اما اقدامی نکرد.

