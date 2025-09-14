مساجد اسکاتلند تدابیر امنیتی خود را تشدید کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مساجد سراسر اسکاتلند، در پی خنثی شدن چند اقدام اسلام‌هراسانه و حمله به مراکز اسلامی، تدابیر امنیتی خود را افزایش دادند، به‌طوری که بزرگ‌ترین مسجد این کشور در گلاسگو اکنون تحت حفاظت ۲۴ساعته قرار دارد.

به‌گزارش رسانه‌های محلی، عمر افضل، یکی از اعضای انجمن مساجد اسکاتلند، با بیان اینکه در جامعه ترس و نگرانی زیادی وجود دارد، تصریح کرد: واقعاً حس تهدید وجود دارد؛ مساجد سراسر اسکاتلند در حال بازنگری تدابیر امنیتی هستند و قصد دارند آن را تشدید کنند.

وی افزود: برخی مراکز پیش‌تر مراقب استخدام کرده بودند؛ حالا، مسجد جامع گلاسگو، در نتیجۀ اتفاقات چند ماه اخیر، تحت حفاظت ۲۴ساعته قرار گرفته است.

تارنمای آناتولی شنبه‌شب طی گزارشی در این باره نوشت: این اقدامات پس از چندین حادثۀ خشونت‌آمیز صورت گرفته است. در ماه مارس، در حالیکه مردم مشغول انجام فرائض خود در مسجد شهر ابردین بودند، یک جوان به آنجا حمله کرد و پنجره را شکست. ماه بعد هم یکی از مساجد شهر الگین شاهد اقدام مشابه اسلام‌هراسانه بود که منجر به شکستن شیشه و پنجره‌های آنجا شد.

در همین راستا، اخیراً مرکز اسلامی نیوتن مرنز فاش کرد مردی به یک دختر محصل در خیابان حمله و مسلمانان را تهدید کرده است.

همچنین در ماه اوت سال جاری هم دادگاه اسکاتلند یک جوان ۱۷ ساله را به جرم طرح نقشه برای به آتش کشیدن مرکز مسلمانان شهر گرینوک، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

..............................

پایان پیام