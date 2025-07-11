طرح حمله به مسجدی در اسکاتلند خنثی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فردی ۱۷ ساله در اسکاتلند اعتراف کرد که تحت تأثیر ویدئوهای افراطی‌گرایانه، برنامه‌ریزی کرده بود تا با ورود به مسجدی در اینورکلاید واقع در اسکاتلند، با استفاده از اسلحه و مواد آتش‌زا مسلمانان را به قتل برساند.

به گزارش روزنامه سان اسکاتلند، متهم، که به نام وی اشاره‌ای نشده است از سن ۱۳ سالگی تحت تأثیر محتوای بنیادگرایانه در شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک بوده و به ایدئولوژی نژادپرستانه و نازیسم تمایل پیدا کرده بود. وی برای اجرای نقشه خود، با ادعای تمایل به دین اسلام به امام مسجد اینورکلاید نزدیک شده و اعتماد او را جلب کرده بود. بدین طریق وی نقشه و ویدئوهایی از مسجد تهیه و تنظیم کرده و خود را برای حمله آماده می‌کرد.

در روز مورد نظر، وی با اسلحه و مقادیر ماده قابل اشتعال مثل اسپری و فندک بیرون مسجد مشاهده شد. پلیس با دریافت اطلاعات امنیتی در محل حاضر و متهم را بازداشت کرد. در بازجویی‌ها اسنادی از افراط‌گرایی، نسخه‌هایی از کتاب‌ها مروج راست‌گرایی و اسلام‌ستیزی به همراه مواد لازم برای ساخت بمب نیز از محل اقامت متهم کشف شد.

طبق قانون مقابله با تروریسم فرد یادشده با جرم‌هایی نظیر داشتن اسناد و برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی مواجه است هرچند با وجود اعترافات وی، حکم نهایی هنوز صادر نشده و او تا زمان محاکمه در حبس موقت باقی می‌ماند.

**************

پایان پیام/ 345