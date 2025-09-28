پلیس اسکاتلند: تحقیقات دربارۀ حمله به مسجد منطقۀ کلارکستون در جریان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه روز پیش در حالی که کودکان در مسجدی در منطقۀ کلارکستون در شهرستان رنفروشر شرقی در کشور اسکاتلند، مشغول بازی بودند، پرتاب شدید یک میله از پنجره به داخل مسجد باعث جنجال، نگرانی خانوادهها و همچنین جامعۀ محلی شد.
سخنگوی این مسجد با ابراز تأسف، این حادثه را بخشی از الگوی نگرانکنندهای از سوءاستفادههای نژادپرستانه علیه مسلمانان در شهرستان رنفروشر شرقی و سراسر اسکاتلند دانست.
انجمن مساجد اسکاتلند نیز این حادثه را حملۀ ازپیش برنامهریزی شده و بزدلانه به یک مکان مذهبی توصیف کرد و اظهار داشت: اگرچه هیچکس آسیبی ندیده است اما جامعه عمیقاً تحت تأثیر و منقلب شده است.
پلیس اسکاتلند تأیید کرد که تحقیقات در حال جریان است و از شاهدان خواست تا اطلاعات خود را ارائه دهند.
در همین راستا، مشاور یکی از اعضای حزب محافظهکار، این حادثه را که اندکی پس از حمله به یک دانشآموز مسلمان در منطقۀ نیوتن میرن رخ داده، غیرقابل قبول توصیف کرد.
او افزود که مردم شهرستان رنفروشر شرقی همواره بهعنوان یک جامعه متنوع و منسجم شناخته شده و اطمینان دارم که ساکنان میخواهند این ارزشها را حفظ کنند.
همچنین در ماههای اخیر حوادث دیگری علیه مسلمانان اسکاتلند رخ داده بود که نگرانی جامعۀ محلی را همراه داشت؛ در ماه آگوست، یک جوان ۱۷ساله به خاطر برنامهریزی برای حمله به یک مسجد در اسکاتلند به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
