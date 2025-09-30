به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با بررسی ابهامات طرح رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه آن را فاقد جزئیات اصلی عنوان کرد.
این نشریه نوشت: طرح ترامپ مستلزم عقبنشینی کامل اسرائیل پیش از آزادی گروگانها (صهیونیستهای اسیر در غزه) نیست و بعد از آزادی تمام آنها هم، اسرائیل فرصت دارد تا ۷۲ ساعت برای پذیرش این توافق تصمیم بگیرد.
گاردین با اشاره به بخش دیگری از طرح متذکر میشود که در این طرح، حکومت غزه به یک نهاد موقت انتقالی در قالب یک «کمیته تکنوکرات و غیرسیاسی فلسطینی» منتقل میشود که خودش تحت نظارت و سرپرستی یک «هیئت صلح» بینالمللی به ریاست دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت.
گاردین این بخش را مبهم ارزیابی کرده و مینویسد: اما حتی در این نقطه هم، تشکیل کشور فلسطینی به عنوان یک احتمال مشروط و مبهم مطرح میشود. در این طرح آمده است: «هنگامی که برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان به طور کامل اجرا شود، ممکن است سرانجام مسیری برای خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین فراهم شود.»
یادآور میشود کاخ سفید در جریان دیدار نخستوزیر رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور آمریکا، طرح ۲۰ بندی «دونالد ترامپ» برای خاتمه جنگ غزه را منتشر کرد.
