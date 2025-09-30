جان باختن ۴۵۳ فلسطینی از جمله ۱۵۰ کودک بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در این منطقه به ۴۵۳ نفر رسیده است که ۱۵۰ کودک در میان آنان هستند.

این آمار از زمان اعلام رسمی وقوع قحطی توسط شاخص IPC افزایش یافته و تنها در روزهای اخیر ۱۷۵ مورد فوت جدید ثبت شده که شامل ۳۵ کودک می‌شود.

این بحران انسانی در حالی شدت گرفته که حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق مختلف غزه ادامه دارد. در یکی از حملات نزدیک محور نتساریم، یک کودک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همچنین، در حمله‌ای به غرب دیرالبلح، یک مادر و شش فرزندش جان باختند. مناطق دیگری مانند اردوگاه الشاطئ، الزوایده، خان‌یونس و شرق دیرالبلح نیز هدف حملات قرار گرفتند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پهپادهای اسرائیلی در اطراف بیمارستان الشفاء در غرب شهر غزه، بمب‌های گازی بر خانه‌های مردم انداخته‌اند تا خانواده‌های خسته و آسیب‌دیده را مجبور به خروج از شهر و حرکت به سمت مناطق جنوبی کنند.

آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (UNRWA) هشدار داده که سیستم انسانی در شهر غزه در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. حدود نیم میلیون نفر در منطقه‌ای کمتر از ۸ کیلومتر مربع محاصره شده‌اند و تنها دو روز تا پایان ذخایر سوخت باقی مانده که توقف خدمات امدادی و نجات را در پی خواهد داشت.

وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که ۳۶۱ نفر از کادر درمانی همچنان به‌صورت اجباری در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند.

کمبود شدید دارو، تجهیزات پزشکی و جلوگیری از ورود کمک‌های اضطراری، وضعیت بخش سلامت را بحرانی کرده و در صورت ادامه شرایط فعلی، فروپاشی کامل نظام درمانی در غزه محتمل است.

