به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکۀ اسکای نیوز استرالیا ادامۀ پخش برنامۀ «فریا آتش می‌گیرد» را پس از آن‌که یکی از مهمانان دیدگاه‌های نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان مطرح کرد و لباسی توهین‌آمیز پوشیده بود، لغو کرد.

این تصمیم پس از حضور رایان ویلیامز، شخصیت رسانه‌ای کشور بریتانیا، گرفته شد که در اظهاراتی شنیع، مسلمانان را تروریست خطاب کرده بود و صحبت‌هایی هم علیه زنان محجبه عنوان کرده بود.

مجری برنامه پس از این اظهارات وقیحانه، بلافاصله از بینندگان عذرخواهی کرد؛ سخنگوی اسکای‌نیوز هم گفته بود که اظهارات ویلیامز کاملاً نامناسب و غیرقابل قبول بوده و جایی در شبکۀ ما ندارد.

..............

