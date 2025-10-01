  1. صفحه اصلی
برنامۀ جنجالی اسکای نیوز استرالیا، پس از اظهارات نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان، برای همیشه متوقف شد

۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 1733245
برنامۀ جنجالی شبکۀ اسکای‌نیوز استرالیا که مهمان آن اظهارات توهین‌آمیزی نسبت به مسلمانان بیان کرده بود، پس از یک ماه پخش، از روی آنتن این شبکه برای همیشه حذف شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکۀ اسکای نیوز استرالیا ادامۀ پخش برنامۀ «فریا آتش می‌گیرد» را پس از آن‌که یکی از مهمانان دیدگاه‌های نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان مطرح کرد و لباسی توهین‌آمیز پوشیده بود، لغو کرد.

این تصمیم پس از حضور رایان ویلیامز، شخصیت رسانه‌ای کشور بریتانیا، گرفته شد که در اظهاراتی شنیع، مسلمانان را تروریست خطاب کرده بود و صحبت‌هایی هم علیه زنان محجبه عنوان کرده بود.

مجری برنامه پس از این اظهارات وقیحانه، بلافاصله از بینندگان عذرخواهی کرد؛ سخنگوی اسکای‌نیوز هم گفته بود که اظهارات ویلیامز کاملاً نامناسب و غیرقابل قبول بوده و جایی در شبکۀ ما ندارد.

