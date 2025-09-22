به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از برنامه‌های شبکۀ اسکای نیوز استرالیا در شامگاه یکشنبه هفته جاری، «رایان ویلیامز» مهمان انگلیسی برنامه، مسلمانان را تروریست خطاب کرد و اظهاراتی موهن به‌زبان آورد.

در واکنش به این جنجال، سخنگوی شبکه اسکای نیوز استرالیا اعتراف کرد که شکست در فرآیند تحریریه باعث شد این سخنان بسیار توهین‌آمیز علیه اسلام بیان شود و بلافاصله اقدام به قطع صدای مهمان کردیم و مجری هم در همان برنامه عذرخواهی کرد

ویدیوی این مصاحبه هرچند توسط اسکای نیوز منتشر نشد، اما در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت وایرال شد.

سخنگوی شبکه اسکای نیوز افزود: این محتوا در هیچ یک از پلتفرم‌های ما بازنشر نشده و ما اذعان داریم که چنین سخنانی می‌تواند آسیب‌زا باشد و مسئولیت کامل این شکست در فرآیندهای تحریریه خود را می‌پذیریم.

..............................

پایان پیام