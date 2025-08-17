به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش «شورای اسلامی ویکتوریا» نشان می‌دهد اسلام‌ستیزی در استرالیا رو به افزایش است و بیش از ۸۵ درصد رخدادها ثبت نمی‌شوند.

طبق گزارش که هم‌زمان با نخستین کنفرانس اسلام‌هراسی در ملبورن منتشر شد، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۹۶ مورد سوءرفتار مستقیم علیه مسلمانان گزارش شده است.

تنها در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، ۲۶ مورد از این رخدادها ثبت شده است. این موارد شامل توهین لفظی، تمسخر در اماکن عمومی و تبعیض شغلی است.

در همین بازه زمانی، بیش از سه‌هزار و دویست مورد اسلام‌ستیزی غیرمستقیم نیز ثبت شده که بیشتر در فضای مجازی و پوشش‌های رسانه‌ای دیده می‌شود.

همچنین بی‌اعتمادی مسلمانان به پلیس و نهادهای دولتی علت اصلی گزارش‌نشدن این حوادث است؛ مسئله‌ای که دسترسی به حمایت و عدالت را دشوار کرده است.

در پی این یافته‌ها، دولت نیو ساوت ولز برنامه‌ای یک‌میلیون دلاری با عنوان «اقدام علیه اسلام‌ستیزی» آغاز کرده است. این طرح شامل خط تلفن ویژه، سیستم مدیریت پرونده برای قربانیان و برنامه‌های آموزشی در جامعه است و با همکاری «شورای ملی امامان استرالیا» اجرا می‌شود.

رئیس این شورا، تأکید کرد اسلام‌ستیزی فعالیت‌های مذهبی روزمره مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و غالبا به شکل «اقدامات خصمانه جزئی» عادی‌سازی شده است.

