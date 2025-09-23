  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اقیانوسیه

کمیسیون حقوق بشر استرالیا گزارش اسلام‌هراسی را بررسی می‌کند

۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
کد خبر: 1730215
کمیسیون حقوق بشر استرالیا گزارش اسلام‌هراسی را بررسی می‌کند

کمیسیون حقوق بشر استرالیا اعلام کرد که در حال بررسی شکایتی علیه شورای هندوی استرالیا به دلیل موارد اسلام‌هراسی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ائتلاف علیه اسلام‌هراسی (AAI) در بیانیه‌ای اظهار داشت که برخی از پست‌ها و اظهارنظرهای منتشرشده توسط رئیس شورای هندوی استرالیا و مسئول رسانه‌ای این شورا، محتوای اسلام‌هراسانه داشته و مسلمانان، از جمله هندی‌ها، بنگلادشی‌ها و روهینگیایی‌ها را به‌عنوان خطر یا تهدید توصیف کرده است.

طبق این گزارش، مفاد این شکایت بدین صورت است که چندین پست حاکی از آن بود که مسلمانان مجرم، خطرناک، خشونت‌طلب یا شرور هستند، کودکان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر را هدف فرار می‌دهند و در کل تهدید جدی به‌حساب می‌آیند.

همچنین شکایت  شورای ائتلاف علیه اسلام‌هراسی که نسخه‌ای از آن در اختیار گاردین قرار گرفته است، شامل رونوشت‌هایی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی است که در آن‌ها بازنشر مطالبی از «چارلی کرک» و چهره راست افراطی بریتانیایی و فعال اسلام‌ستیز «تامی رابینسون» دیده می‌شود.

..............................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha