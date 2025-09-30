به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افکارسنجی جدید در ایالات متحده نشان میدهد که حمایت آمریکاییها از رژیم صهیونیستی کاهش یافته است.
در نظرسنجی روزنامه «نیویورک تایمز» آمده است: «۴۰ درصد از آمریکاییها میگویند اسرائیل عمداً غیرنظامیان [فلسطینی] را میکشد، در حالی که این رقم پس از حمله هفتم اکتبر، ۲۰ درصد بود».
این روزنامه درباره نتایج تحقیق خود نوشت: «اکثر رأیدهندگان آمریکایی با ارسال کمکهای اقتصادی و نظامی بیشتر به اسرائیل مخالف هستند».
در ادامه این گزارش آمده است: «۳۵ درصد از آمریکاییها امروز از فلسطینیها حمایت میکنند، در مقایسه با ۲۰ درصدی که پس از هفتم اکتبر از آنها حمایت میکردند».
نیویورکتایمز همچنین افزود: «حمایت آمریکاییها از اسرائیل به ۳۴ درصد کاهش یافته است، در مقایسه با ۴۷ درصدی که پس از حمله هفتم اکتبر بود».
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما