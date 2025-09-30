به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان امروز ضمن صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، سه کشور اروپایی اروپایی را متهم کرد که «در تجاوز مشترک اسرائیلی ـ آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران» شرکت داشتند.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در رسانه‌های عربی منتشر شده است، حزب‌الله با تأکید بر اینکه مقاومت اسلامی در منطقه «جزو متضرران اصلی» طرح‌های غربی است، اعلام کرد که «نشست‌هایی در پایتخت‌های اروپایی با هدف بحث درباره گزینه‌های جایگزین حکومت کنونی ایران برگزار شده است» و این اقدامات نشان‌دهنده «دست داشتن کامل سه کشور اروپایی در پروژه فشار و تحریم علیه تهران» است.

اتهام نقش فعال سه کشور اروپایی

حزب‌الله می‌گوید که اصرار سه کشور اروپایی بر بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، آگاهانه در راستای اهداف دشمنان منطقه‌ای انجام می‌شود؛ طرحی که به گفته این نهاد، «ادامه مأموریت صهیونیستی – آمریکایی برای مهار ایران» است.

در بیانیه آمده است:

«تروئیکا اروپایی در کنار آمریکا و اسرائیل وارد این تجاوز شده است؛ این ترکیب، تداوم طراحی دشمن برای تعرض به تمامیت ارضی و امنیت ایران است.»

حزب‌الله همچنین تأکید کرده است که این مداخله ترکیبی غربی-صهیونیستی، نه تنها با «قوانین بین‌المللی» در تضاد است، بلکه به موجب آن می‌کوشد تهران را در برابر «پرسش‌ها و فشارهای بین‌المللی» تنها بگذارد.

پاسخ ایران و موضع منطقه‌ای

پیش‌تر ایران از سازوکار اجماعی تروئیکا و توافقات غربی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه خود انتقاد کرده و تأکید داشته است که چنین اقداماتی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران در نشست نمایندگان سازمان ملل نیز انگشت اتهام را به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا گرفت و گفت آن‌ها مسئول شکست مسیر دیپلماسی هستند.

در این میان، تحلیلگران منطقه‌ای هشدار داده‌اند که تشدید فشارها بر ایران می‌تواند به گسترش دامنه تنش‌ها به جبهه لبنان و مشارکت مستقیم مقاومت اسلامی بینجامد.

پیامدها و سناریوهای احتمالی

حزب‌الله در بیانیه خود هشدار داده است که «مقابله با پروژه فشار و تحریم» به همراه «همبستگی منطقه‌ای و مقاومت مشترک» تنها راه شکستن ائتلاف خصمانه است. همچنین این نهاد تأکید کرده که رژیم صهیونیستی در اجرای تجاوزات خود «خط‌کشی قانونی و اخلاقی» را رد کرده و به کمک پشتوانه واشنگتن و همراهی غربیان، به گام‌های خطرناک در منطقه دست می‌زند.

اگر ایران در برابر این فشارها واکنش قاطع نشان دهد یا مقاومت منطقه‌ای میدان‌دار شود، ممکن است منطقه وارد فاز جدیدی از تقابل نظامی و دیپلماتیک شود. تجربه گذشته نشان داده است که ائتلاف‌های منطقه‌ای و همکاری میان محور مقاومت می‌توانند معادلات را به نفع تهران و متحدانش تغییر دهند.

