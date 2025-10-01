به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان به مناسبت نخستین سالگرد شهدای شهر صور و مناطق اطراف آن، مراسم بزرگداشت برگزار کرد. این مراسم با حضور «حسن عزالدین» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان و جمعی از فعالان محلی برگزار شد.
عزالدین در سخنرانی خود با اشاره به تحولات منطقه، آن را تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای تحمیل دو گزینهی جنگ یا تسلیم به ملتها دانست و تأکید کرد: «ما ردپای آمریکا و اسرائیل را در آنچه رخ میدهد میبینیم، به همین دلیل نه تسلیم میشویم و نه پرچم تسلیم را بالا میبریم.»
او نسبت به فشارهایی که با هدف تضعیف توان مقاومت در داخل لبنان اعمال میشود هشدار داد و گفت: «چنین اقداماتی راه را برای تجاوز دشمن هموار میکند، همانطور که در کشورهای دیگر رخ داد.» عزالدین افزود: «گرفتن سلاح، نزع روح است، و روح را تنها خالق آن میتواند بگیرد.»
عزالدین برخی مواضع در خصوص «تفکیک دولت» را مغایر با تاریخ شیعه دانست که همواره در حفظ و ساخت دولت نقش داشتهاند. او تفاوت میان «قدرت» که گذراست و «دولت» که نهادهایش باقی میماند را برجسته کرد و خواستار ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در قبال مالیاتهای مردم شد.
عزالدین در بخش دیگری از سخنانش به حادثه اخیر در منطقه الروشه بیروت اشاره کرد و گفت: «برخورد دولت با چنین رخدادهایی نیازمند سعه صدر و حکمت است تا از بزرگنمایی و تنش جلوگیری شود.»
او از دولت خواست تمرکز خود را بر اولویتهای ملی مثل توقف تجاوز اسرائیل، آزادی اسرا، خروج دشمن و آغاز بازسازی، بگذارد.
در پایان، عزالدین هشدار داد که عملکرد دولت نباید در مسیر اهدافی قرار گیرد که منافع اسرائیل و آمریکا را تأمین کند، بلکه باید در خدمت منافع ملی لبنان باشد.
