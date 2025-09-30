  1. صفحه اصلی
برگزاری بیش از ۱۰۰ مراسم گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله در عراق + تصاویر

۸ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰
هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عراق بیش از ۱۰۰ مراسم گرامیداشت را در این کشور، برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهید سیدهاشم صفی الدین و یاران شهیدشان، بیش از ۱۰۰ مراسم برای تجدید پیمان با مسیر مقاومت، جهاد و شهادت در استان های مختلف این کشور، برگزار کرد.

در این مراسم های باشکوه که نمادی از حضور همیشگی ملت عراق در عرصه های حساس دینی و سیاسی است، مسئولان، علما، شیوخ عشایر، طلاب و اقشار مختلف مردم این کشور حضور داشتند. 

سخنرانان این مراسم ها در سخنان خود به جایگاه جهاد در راه خدا در مکتب اهل بیت(ع) و مقاومت در برابر ظلم و استکبار، پرداختند. 

