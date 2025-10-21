مراسم اعطای صلاحیت تدریس به معلمان جدید آموزش اسلام در مدارس اتریش، برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تأیید صلاحیت معلمان جدید برای تدریس دین اسلام در مدارس اتریش، تحت نظارت جامعۀ دینی مسلمانان اتریش، انجام شد.

طبق اطلاعیۀ خبرگزاری محلی اتریش، این مدرک رسمی به آن‌ها امکان می‌دهد تا در سال تحصیلی پیش رو، آموزش اسلام را به دانش‌آموزان منتقل کنند. جامعۀ دینی مسلمانان اتریش در پیامی خطاب به معلمانی که پس از فرآیند آموزش، مجوز تدریس به‌دست آوردند، نوشت برای همه‌ی معلمان جدید موفقیت، شادی و برکت در مسئولیت جدیدشان آرزومندیم.

طبق گزارش‌های اخیر در وین، پایتخت اتریش، تعداد دانش آموزان مسلمان بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است که این گروه را به بزرگترین جامعه مذهبی مدارس ابتدایی تبدیل کرده است.

