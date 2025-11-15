امام مسجد بزرگ لیل، رئیس جدید سازمان مسلمانان فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «مسلمانان فرانسه» (MF) در بیانیهای اعلام کرد که ماخلوف مامِش، امام مسجد بزرگ لیل، بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. او پس از برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی روز شنبه ۸ نوامبر، جایگزین محسن نگزو، رئیس پیشین کالج-لیسه ابن خلدون مارسی شد.
هدف این جلسه، تصویب برنامههای فدراسیون برای سالهای آینده و ایجاد یک مسیر مشخص و مشترک برای تمامی انجمنهای عضو بود. در این نشست همچنین شورای ملی جدید برای مدت چهار سال آینده انتخاب شد تا تلاش جمعی و هماهنگی بین اعضا را تقویت کند.
فدراسیون یا سازمان مسلمانان فرانسه در بیانیه خود درباره مامِش نوشت: «آقای مامِش سالها در تقویت نهادهای مسلمانان فرانسه فعالیت کرده، به ویژه در زمینه آموزش، تعلیم و ساختاردهی عبادت». رئیس جدید نیز گفت: «من آمادهام تا ماموریت فدراسیون را با صداقت، گفتوگو و تصمیمگیری مستمر به نفع جامعه، نهادهای آن و بهطور کلی کشورمان فرانسه ادامه دهم».
این انتخاب در شرایطی انجام شد که فدراسیون با چالشها و فشارهای اخیر، از جمله هجمههای اسلامهراسانه علیه موسسات مسلمانان و گزارشها درباره نفوذ گروههای خاص در برخی مدارس مواجه بوده است. سازمان «مسلمانان فرانسه» که از سال ۲۰۱۷ فعال است، با انتخاب مامِش مسیر تازهای برای تقویت انسجام و توسعه فعالیتهای آموزشی و مذهبی جامعه مسلمانان در فرانسه آغاز کرده است.
شایان ذکر است ماخلوف مامِش، امام مسجد بزرگ لیل و بنیانگذار دبیرستان خصوصی مسلمانان لیل با نام «آوروئس» و فدراسیون ملی آموزش خصوصی مسلمانان (FNEM)، سالها در تقویت نهادهای مسلمانان فرانسه فعالیت کرده و به ویژه در زمینه آموزش، تعلیم و سازماندهی امور مسلمانان تجربه دارد.
.............
پایان پیام
نظر شما