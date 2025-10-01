به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «انصارالله» (حوثیها) اعلام کرد که قصد دارد شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی از جمله «اکسون موبیل» و «شِورون» را هدف قرار دهد.
به گزارش «مرکز هماهنگی عملیات انسانی» مستقر در صنعاء، این نهاد ۱۳ شرکت آمریکایی، ۹ فرد و دو کشتی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
در بیانیه این مرکز آمده است که این شرکتها، افراد و داراییها به دلیل مشارکت در تسهیل صادرات یا بازصادرات، انتقال، بارگیری یا خرید و فروش نفت خام آمریکا از بنادر این کشور تحریم شدهاند.
مدیر اجرایی مرکز هماهنگی عملیات انسانی گفت: این اقدامات، نخستین گام در پاسخ به تحریمهایی است که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) در تاریخهای ۲۰ ژوئن، ۲۲ ژوئیه و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ اعمال کرده و طی آن شرکتها، افراد و کشتیهایی در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
او همچنین خاطرنشان کرد که این اقدام برخلاف اعلامیه وزارت خارجه عمان در تاریخ ۶ مه گذشته است که درباره کاهش تنش و آتشبس میان ایالات متحده و یمن خبر داده بود.
طبق توافق آتشبسی که با دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، منعقد شد، حوثیها متعهد شده بودند به کشتیهای مرتبط با ایالات متحده آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن حمله نکنند.
مرکز هماهنگی عملیات انسانی نقش رابط میان نیروهای وابسته به حوثیها و شرکتهای حملونقل تجاری دریایی را برعهده دارد.
