به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تلاش واشنگتن برای فعال‌کردن فشارهای اقتصادی داخلی علیه صنعا و ایجاد مانع در مسیر بازسازی بندر الحدیده، نیروهای مسلح یمن در حال آماده‌سازی برای اجرای عملیات گسترده علیه کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی همکار با اسرائیل هستند.

منابع نظامی مطلع در پایتخت یمن به روزنامه الأخبار لبنان گفته‌اند که این نیروها پیش از اعلام مرحله چهارم، آمادگی‌های نظامی لازم برای یک رویارویی دریایی وسیع را تکمیل کرده‌اند.

این منابع پیش‌بینی می‌کنند که عملیات جدید از محدوده اقیانوس هند فراتر برود. آن‌ها همچنین از آزمایش یک موشک کروز دریایی جدید با نام «صیاد» در روزهای اخیر خبر داده‌اند که بخشی از ترتیبات برای تشدید عملیات دریایی است.

موشک «صیاد»؛ زمین به دریای دوربرد

به گفته این منابع، موشک جدید «صیاد» از نوع زمین به دریا و کروز بوده و بردی حدود ۸۰۰ کیلومتر دارد. این موشک قادر است اهداف متحرک را با دقت بالا منهدم کند و از شناسایی توسط رادار پنهان بماند. مزیت اصلی موشک صیاد، امکان شلیک آن از هر نقطه خاک یمن به سوی اهداف در دریای عرب، اقیانوس هند و دریای سرخ است.

در ساعات اخیر، رسانه‌های وابسته به انصارالله یمن، آماری تازه منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد ۹۲ کشتی تجاری یک پل دریایی میان بنادر مصر و ترکیه و بنادر اشغالی اسدود و حیفا ایجاد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، کشتی‌های مصری با ۳۷ سفر واردات و ۲۳ سفر صادرات در صدر قرار دارند و پس از آن ترکیه با ۲۱ سفر واردات و ۱۱ سفر صادرات قرار گرفته است.

ناظران می‌گویند انتشار این فهرست نشان‌دهنده قصد نیروهای صنعا برای گسترش دامنه اهداف و حمله به تمام کشتی‌هایی است که در تأمین محموله‌های تجاری و تسلیحاتی برای اسرائیل نقش داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، عملیات دریایی و هوایی یمن علیه اسرائیل تشدید شود؛ به‌ویژه که هفته گذشته صنعا عبور کشتی‌های وابسته به بیش از ۶۰ شرکت کشتیرانی بین‌المللی را هم‌زمان با اعلام طرح اسرائیل برای اشغال غزه، ممنوع اعلام کرد.

همکاری آمریکا و دولت عدن

در چارچوب پشتیبانی غیرعلنی از اسرائیل، آمریکا با هماهنگی دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی در عدن، محدودیت‌های تازه‌ای بر واردات کالا به مناطق تحت کنترل دولت صنعا اعمال کرده است.

دولت عدن اخیراً ورود هرگونه واردات از بنادر تحت کنترل خود را بدون مجوز، ممنوع کرده است.

پس از ناکامی رژیم اسرائیل در ممانعت نظامی از بازسازی بندر الحدیده، «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع این رژیم ماه گذشته تهدید کرد که اجازه بازسازی زیرساخت‌های این بندر را نخواهد داد. در همین راستا، دولت عدن اعلام کرد که جرثقیل‌های جدید وارداتی برای بازسازی بندر الحدیده را توقیف کرده است.

فراکسیون‌های امنیتی وابسته به شورای انتقالی جنوبی، که تحت حمایت امارات فعالیت می‌کند، این تجهیزات را ضبط و تصاویر آن را منتشر کرده‌اند.

مانع‌تراشی در مسیر بازسازی الحدیده

دولت عدن این اقدام را موفقیت امنیتی و اقتصادی خوانده و مدعی شده که این اقدام در راستای اجرای تصمیم آمریکا برای قرار دادن انصارالله در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی است و جلوگیری از ورود جرثقیل‌ها به بندر، مانع تأمین مالی تروریسم می‌شود.

این اقدامات واکنش منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و فعالان آن را اجرای طرح اقتصادی به زیان میلیون‌ها یمنی دانسته‌اند.

به گفته منابع سیاسی، تغییر جهت آمریکا به سمت استفاده از فشارهای اقتصادی با همکاری دولت عدن، پس از ناکامی در فعال‌سازی جبهه‌های داخلی علیه صنعا صورت گرفته است. پیش‌تر، هشدارهای صنعا موجب آماده‌باش نیروهایش برای مقابله با هرگونه تلاش برای درگیرکردن آن‌ها در داخل و دور کردن از نقش حمایتی‌شان نسبت به غزه شده بود.

