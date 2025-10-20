به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام مسئول در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که حدود ۲۰۰ نظامی آمریکایی روز دوشنبه وارد اراضی فلسطین اشغالی شدند. مأموریت این نیروها نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه اعلام شده است.

تشکیل مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی در اراضی اشغالی

براساس گزارش‌های منتشرشده، آمریکا در حال ایجاد یک مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی در اراضی فلسطین اشغالی است که با مشارکت شرکای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد. هدف از این مرکز، تسهیل جریان کمک‌های انسانی و تقویت نظارت بر روند اجرای توافق آتش‌بس در غزه عنوان شده است.

پیش‌بینی ورود شرکای بین‌المللی برای همکاری در غزه

وال استریت ژورنال همچنین نوشته است که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، شرکای بین‌المللی نیز برای همکاری در زمینه هماهنگی‌های مربوط به غزه وارد عمل شوند. این اقدام بخشی از مسیر واشنگتن برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها عنوان شده است .

........

پایان پیام/