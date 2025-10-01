به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکبر بهنام جو استاندار قم امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانون‌های مساجد کشور با اشاره به اهمیت تعریف خروجی مشخص برای فعالیت‌های مساجد، گفت: برای پیشبرد اهداف مساجد، لازم است حرکت‌ها مبتنی بر محصول مشخص و برنامه‌ریزی شده باشد تا از پراکندگی و اقدامات سلیقه‌ای پرهیز شود.

وی افزود: بعضا برخی اقدامات به صورت سلیقه‌ای انجام می شده و امروز نیاز به رویکردی منسجم و هماهنگ احساس می‌شود.

بهنام جو همچنین بر نقش اعتبارات و حمایت‌های دستگاه‌های بالادستی در تسهیل فعالیت‌های فرهنگی در مساجد تاکید کرد و گفت: مسائل اعتباری و تامین منابع مالی به صورت شفاف و هدفمند باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم فعالیت‌های فرهنگی را با کیفیت بهتری اجرا کنیم.

استاندار قم با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بیان داشت: همکاری نهادها و ارگان‌ها در اجرای برنامه‌های مساجد، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌ها فراهم می کند.

وی همچنین به کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و افزود:با توجه به رشد جمعیت و نیازهای فرهنگی، باید به موضوع زیرساخت‌ها و فضاهای مساجد توجه ویژه‌ای شود تا بتوانیم برنامه‌های متنوع و مستمر را در آن‌ها برگزار کنیم.

استاندار در پایان تاکید کرد: ما نیازمند استمرار و تعمیق فعالیت‌ها در مساجد هستیم تا شاهد ارتقاء سطح فرهنگ و مشارکت مردمی باشیم.

حجت‌الاسلام ملانوری نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار قم، بر تقویت همکاری‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد استان تأکید کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸