انفجار در مرز لبنان و سوریه، سه کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انفجار یک موشک باقی‌مانده از جنگ‌های گذشته در نزدیکی مدرسه‌ای در منطقه جوسیه، واقع در مرز لبنان و سوریه، یک نیروی امنیت عمومی سوریه جان خود را از دست داد و دو تن دیگر زخمی شدند.

این انفجار در نزدیکی مدرسه جوسیه رخ داده و منشأ آن یک موشک عمل‌نکرده از جنگ‌های پیشین بوده است.

نیروهای امنیتی سوریه بلافاصله محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات رسمی برای بررسی جزئیات و علت انفجار آغاز شده است.

این حادثه بار دیگر خطرات ناشی از بقایای جنگی در مناطق مرزی را یادآور شد؛ مناطقی که همچنان در معرض تهدیدات ناشی از تسلیحات عمل‌نکرده قرار دارند.

..............................

پایان پیام/ 167