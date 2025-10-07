به بندگی نرسد بنده ای به پای علی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: این حدیث را حضرت معصومه علیهاالسلام و دو تن از خواهران بزرگوارش ، زینب و ام کلثوم ، از حضرت فاطمه دختر امام صادق علیهاالسلام ، از فاطمه دختر امام باقر علیه السلام ، از فاطمه دختر امام زین العابدین علیه السلام ، از فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام ، از ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام ، از حضرت فاطمه دختر حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردند که آن حضرت علیهاالسلام فرموده اند:

سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله یَقولُ: لَمّا اُسرِیَ بی إلَی السَّماءِ دَخَلتُ الجَنَّةَ، فَإِذا أنَا بِقَصرٍ مِن دُرَّةٍ بَیضاءَ مُجَوَّفَةٍ، وعَلَیها بابٌ مُکَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَالیاقوتِ، وعَلَی البابِ سِترٌ، فَرَفَعتُ رَأسی فَإِذا مَکتوبٌ عَلَی البابِ: «لا إلهَ إلاَّ اللّهُ، مُحَمَّدٌ رَسولُ اللّهِ، عَلِیٌّ وَلِیُّ القَومِ»، وإذا مَکتوبٌ عَلَی السِّترِ: «بَخٍ بَخٍ ! مَن مِثلُ شیعَةِ عَلِیٍّ علیه‌السلام ؟ !».

فَدَخَلتُهُ، فَإِذا أنَا بِقَصرٍ مِن عَقیقٍ أحمَرَ مُجَوَّفٍ، وعَلَیهِ بَابٌ مِن فِضَّةٍ مُکَلَّلٌ بِالزَّبَرجَدِ الأَخضَرِ، وإذَا عَلَی البابِ سِترٌ، فَرَفَعتُ رَأسی فَإذا مَکتوبٌ عَلَی البابِ «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللّهِ، عَلِیٌّ وَصِیُّ المُصطَفی»، وإذا عَلَی السِّترِ مَکتوبٌ: «بَشِّر شیعَةَ عَلِیٍّ بِطیبِ المَولِدِ».

فَدَخَلتُهُ فَإِذا أنَا بِقَصرٍ مِن زُمُرُّدٍ أخضَرَ مُجَوَّفٍ لَم أرَ أحسَنَ مِنهُ، وعَلَیهِ بابٌ مِن یاقوتَةٍ حَمراءَ مُکَلَّلَةٍ بِاللُّؤلؤ، وَعَلَی البابِ سِترٌ، فَرَفَعتُ رَأسی فَإِذا مَکتوبٌ عَلَی السِّترِ: «شیعَةُ عَلِیٍّ علیه‌السلام هُمُ الفَائِزونَ».

فَقُلتُ: حَبیبی جَبرَئیلُ، لِمَن هذا ؟ فَقالَ: یا مُحَمَّدُ، لاِبنِ عَمِّکَ ووَصِیِّکَ عَلِیِّ بنِ أبی طالِبٍ علیه‌السلام، یُحشَرُ النّاسُ کُلُّهُم یَومَ القِیامَةِ حُفاةً عُراةً إلاّ شیعَةَ عَلِیٍّ علیه‌السلام، ویُدعَی النّاسُ بِأَسماءِ اُمَّهَاتِهِم ما خَلا شیعَةَ عَلِیٍّ علیه‌السلام ؛ فَإِنَّهُم یُدعَونَ بِأَسمَاءِ آبائِهِم.

فَقُلتُ: حَبیبی جَبرَئیلُ، وکَیفَ ذاکَ ؟ قالَ: لِأَنَّهُم أحَبّوا عَلِیّاً علیه‌السلام فَطابَ مَولِدُهُم. [۱]

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله، شنیدم که می‌فرمود: «آن زمان که شبانه به آسمان برده شدم، وارد بهشت گردیدم و ناگهان دیدم در درون کاخی از مروارید سپیدِ میان‌تهی هستم. دری دارد آراسته به درّ و یاقوت و بر آن در، پرده‌ای است. سرم را بالا گرفتم [و دیدم] بر آن در نوشته شده است: «هیچ معبودی جز خدا نیست. محمّد رسول خدا است. علی ولیّ قوم است» و روی پرده نوشته شده بود: "به به ! چه کسانی همانند شیعه علی علیه‌السلام هستند ؟»

وارد آن [کاخ] شدم که به کاخی از عقیق سرخ میان‌تهی برخوردم که دری از نقره آراسته به یاقوت سبز داشت. بر آن در، پرده‌ای آویخته بود. سرم را بالا گرفتم و [دیدم] روی در نوشته شده بود: «محمّد رسول خدا است و علی وصیّ مصطفی». و بر روی پرده نیز نوشته شده بود: «شیعیان علی را به پاک‌زادی مژده بده».وارد آن شدم، درون کاخی از زمرد سبز میان‌تهی بود که زیباتر از آن ندیده بودم. آن کاخ دری از یاقوت سرخ مزین به لؤلؤداشت و بر در، پرده‌ای آویخته بود. سرم را بالا گرفتم [دیدم] بر در نوشته شده است: «شیعیان علی علیه‌السلام، همان رستگاران‌اند».

گفتم: [ای] حبیب من جبرئیل، اینجا برای کیست ؟ گفت: ای محمّد، برای پسر عمو و وصیّ تو علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است. همه مردم روز قیامت پابرهنه و عریان محشور می‌شوند، مگر شیعیان علی علیه‌السلام و مردم به نام‌های مادرانشان صدا زده می‌شوند، جز شیعیان علی علیه‌السلام که به نام‌های پدرانشان صدا زده می‌شوند.گفتم: [ای] حبیب من جبرئیل، چرا چنین است [و به نام‌های پدرانشان صدایشان می‌زنند] ؟ گفت: چون شیعیان، علی علیه‌السلام را دوست دارند، از این رو، حلال‌زاده‌اند».

منبع:

