به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی در حاشیه مراسم نخستین سالروز شهادت «سیدحسن نصرالله» که به همت مجمع جهانی اهلبیت(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: شهید سیدحسن نصرالله نهتنها در زمان حیات خود کابوس صهیونیستهای حیلهگر بود، بلکه پس از شهادت نیز همچنان کابوسی برای آنان خواهد ماند. خون او چراغی است که راه همه مجاهدان مقاومت را روشنتر میکند.
وی با تأکید بر اینکه «شهید نصرالله هرگز میدان را خالی نکرد و بر سر مسئله فلسطین با هیچکس مصالحه نکرد»، تصریح کرد: او مردی بود که نسل جدیدی از مبارزان را تربیت کرد؛ مبارزانی که تا اقامه نماز در قدس از مسیر مقاومت بازنمیگردند.
العبادی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این تحریمها همانند محاصره شعب ابیطالب، محکوم به شکست است. اگر فشارهای اقتصادی افزایش یابد، ما در عراق با قاطعیت میگوییم که نان خود را با ملت ایران تقسیم خواهیم کرد.
نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا همچنین بر ضرورت گسترش همکاریهای علمی و رسانهای میان ایران و عراق تأکید کرد و افزود: دانشگاههای دو کشور باید بدون مرز با یکدیگر همکاری کنند و قراردادهای مشترکی در حوزه فناوری، رسانه و تبادل نخبگان امضا شود.
وی در پایان با دعوت از جوانان ایرانی برای سفر به عراق و آشنایی نزدیک با مردم این کشور گفت: دشمنان تلاش میکنند میان ملتهای ما کینه ایجاد کنند، اما واقعیت این است که جوانان ایران و عراق برادری عمیقی نسبت به یکدیگر دارند و این عشق، میراث سیدحسن نصرالله و همه شهدای مقاومت است.
