گاردین: طرح انتخاباتی دولت مودی به ابزاری برای حذف مسلمانان از حق رأی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منتقدان و احزاب مخالف دولت هند نسبت به یک بازنگری گسترده در فهرست رأی‌دهندگان این کشور هشدار داده و اعلام کرده‌اند که این روند می‌تواند دموکراسی هند را تضعیف کرده و به‌طور هدفمند مسلمانان و اقلیت‌ها را از حق رأی محروم کند.

به گزارش گاردین، بازنگری موسوم به «بازنگری ویژه فشرده» (Special Intensive Revision – SIR) که هم‌اکنون در ۹ ایالت و ۳ قلمرو اتحادیه هند در حال اجراست، از سوی مخالفان به‌عنوان ابزاری سیاسی برای تثبیت قدرت دولت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) توصیف شده است.

احزاب مخالف می‌گویند این فرایند که به‌طور رسمی با هدف «پاک‌سازی فهرست رأی‌دهندگان» انجام می‌شود، در عمل به یک «سرشماری پنهان شهروندی» تبدیل شده و به‌ویژه مسلمانان و اقشار فقیر را با خطر حذف از فهرست رأی‌دهندگان و حتی سلب تابعیت و متعاقبا اخراج مواجه کرده است. این نگرانی‌ها با توجه به سابقه اجرای طرح مشابه «ثبت ملی شهروندان» (NRC) در ایالت آسام، تشدید شده است.

«راهول گاندی»، رهبر حزب کنگره و اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، در پارلمان هند هشدار داد که این طرح بخشی از پروژه «سرقت رأی» است و گفت: «وقتی رأی مردم را نابود می‌کنید، شالوده هند مدرن و ایده هند را از بین می‌برید.» دولت و حزب حاکم این اظهارات را رد کرده‌اند.

در ایالت «بنگال غربی» (West Bengal)، واقع در شرق هند و هم‌مرز با بنگلادش، که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد، این طرح با واکنش شدید دولت محلی مواجه شده است. «مامتا بانرجی»، وزیر ارشد این ایالت، SIR را اقدامی «سیاسی و فریبکارانه» خوانده و نسبت به ایجاد «فضای ترس و اضطراب» در میان مسلمانان هشدار داده است.

بر اساس گزارش گاردین، فشارهای ناشی از روند «بازنگری ویژه فشرده» (Special Intensive Revision – SIR) در مواردی به پیامدهای انسانی تلخ انجامیده است. از جمله یک کارگر مسلمان بی‌سواد به نام «جاهیر مال» در روستای «خالیسَنی» در نزدیکی شهر «کلکته» مرکز ایالت بنگال غربی پس از استرس و ترس از اخراج چون در فهرست مجاز رای دهندگان نیست با اینکه در هند متولد شده، پیش از مراجعه مأموران «بازنگری ویژه فشرده»، دست به خودکشی زده است.

در حالی که کمیسیون انتخابات هند تأکید دارد این طرح صرفاً یک اقدام اداری است، مخالفان می‌گویند نتایج آن می‌تواند ترکیب رأی‌دهندگان را به نفع حزب حاکم تغییر دهد؛ موضوعی که به‌ویژه پس از پیروزی قاطع حزب حاکم BJP در انتخابات اخیر ایالت «بیهار» پس از اجرای «بازنگری ویژه فشرده»، بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است. فهرست نهایی رأی‌دهندگان قرار است در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شود.

