یادواره شهدای بخش افزر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد رستاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه بخش افزر در حاشیه یادواره شهدای شهر افزر ضمن تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، اظهار داشت: در نخستین لحظات آغاز مراسم، خانواده‌های معظم شهدا با در دست داشتن تصاویر نورانی فرزندان شهید خود، فضای مراسم را سرشار از عطر اخلاص و ایمان کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: شهیدان، با نوری از تقوا و اخلاص، مسیر عزت و آزادگی را برای ملت ایران روشن کردند.

حجت الاسلام ماندگاری نیز در بخشی از سخنان خود شهدا را مایه امید و افتخار ملت دانست و بر ضرورت پاسداری از خون پاک آنان تأکید کرد.

در ادامه، حاج مهدی سلحشور با نوای جان‌سوز خود، و اذن گرفتن از امیرالمومنین علی (ع) دل‌ها را به ضیافت عشق برد. با ذکر شعارهایی چون «هیهات من‌الذله»، «الله‌اکبر» و «مرگ بر اسرائیل»، حضار با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند و فضای مراسم را به محفل حماسه و حزن بدل ساختند.

در پایان، رستاقی با قدردانی از حضور پرشور مردم شریف شهرستان قیروکارزین الخصوص بخش افزر،خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مسولین محترم شهرستان و بخش افزر و همچنین از همکاری خیرین، ادارات بخش افزر و به ویژه فرمانده سپاه شهرستان قیروکارزین، شهرداری و شورای اسلامی شهر افزر بخشداری و دهیاران بخش افزر، جهاد کشاورزی، حوزه خواهران بسیج حضرت زینب (س) افزر و تمامی بسیجیان و پایگاه ها تقدیر کرد و این حضور را نشانه‌ای از تداوم راه شهیدان و زنده بودن روح مقاومت در دل‌های مردم دانست.

