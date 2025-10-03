برای اولین بار یک زن رهبر کلیسای انگلستان شد / شکستن سنت ۱۴۰۰ ساله کلیسای انگلیکن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اتفاقی تاریخی، کلیسای انگلستان برای نخستینبار در طول ۱۴ قرن گذشته، یک زن را به عنوان اسقف اعظم کانتربری معرفی کرد. اسقف اعظم کانتربری، رهبر پیروان کلیسای انگلیکن در انگلستان است و در مجلس اعیان پارلمان بریتانیا هم یک کرسی دارد.
«سارا مولالی» که سابقه فعالیت در حوزه پرستاری را نیز در کارنامه دارد، به عنوان صد و ششمین اسقف اعظم این کلیسا از ژانویه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
مولالی که پیش از این اسقف لندن بود، بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بهعنوان رئیس پرستاری بریتانیا خدمت کرده و در سال ۲۰۰۵ به پاس خدماتش لقب شوالیه سلطنتی دریافت کرده بود.
او پس از ورود به عرصه مذهبی در سال ۲۰۱۵، مسیر ترقی را طی کرد و در سال ۲۰۱۸ به عنوان اسقف لندن منصوب شد.
این انتخاب پس از کنارهگیری «جاستین ولبی» به دلیل رسواییهای جنسی در کلیسا انجام شد.
زنان برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ به مقام کشیشی در کلیسا منصوب شدند، اما اولین زن اسقف، ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ به این مقام منصوب شد.
اسقف گلی فرانسیس دهقانی، سراسقف چلزفورد که ایرانی-بریتانیایی است، از جمله گزینههای رهبری کلیسای انگلستان بود.
به گفته برخی رسانهها، اسقفهای اعظمی در کلیسای انگلستان هستند که صراحتا با پیوستن زنان به مقام کشیشی مخالفند چه رسد به رهبری کلیسای انگلستان.
طبق سنت، در روند انتخاب اسقف اعظم جدید، ابتدا نام او به نخست وزیر بریتانیا معرفی میشود و سپس نخست وزیر او را به پادشاه توصیه میکند.
