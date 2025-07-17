به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بامداد پنج‌شنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، کلیسای کاتولیک «عائله مقدسه» در منطقه زیتون شهر غزه ـ تنها کلیسای کاتولیک این شهر ـ را بمباران کرد. این حمله به کشته‌شدن دو زن فلسطینی و زخمی‌شدن شش نفر از جمله پدر «گابریل رومانیلی» انجامید.

به گفته کاردینال «پیر باتیستا پیتزابالا» پاتریارک لاتین اورشلیم، دو نفر از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله است.

براساس گزارش خبرگزاری آنسا، پدر رومانیلی که ارتباط نزدیکی با پاپ فرانسیس داشت و در طول جنگ غزه به‌طور مرتب با او تماس داشت، در این حمله به‌طور سطحی مجروح شده است. پیش از این، در دسامبر ۲۰۲۳، یک تک‌تیرانداز اسرائیلی به سوی این کلیسا آتش گشوده و مادر و دختری را به شهادت رسانده بود، اما این نخستین‌بار است که این کلیسا مستقیماً هدف بمباران قرار می‌گیرد.

همزمان با این جنایت، حملات گسترده هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر غزه ادامه یافت و ده‌ها فلسطینی دیگر نیز جان خود را از دست دادند. در اردوگاه نُصَیْرات، چهار فلسطینی در پی حمله توپخانه‌ای کشته شدند و در اردوگاه البریج، چهار تن دیگر در حمله به چادرهای آوارگان جان باختند. در جبالیا، یک خانواده هفت‌نفره شامل پدر، مادر و پنج فرزندشان در بمباران هوایی به شهادت رسیدند.

همچنین، بنابر گزارش منابع محلی، ارتش صهیونیستی در محله زیتون، ساختمانی مسکونی را در نزدیکی مدرسه‌ای بمباران کرد که به کشته‌شدن چهار فلسطینی دیگر منجر شد.

این در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، طی ۲۱ ماه گذشته، بیش از ۵۸ هزار فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به شهادت رسیده‌اند که ۳۰ درصد آنها کودک بوده‌اند. منابع بیمارستانی گزارش دادند که تنها در دو روز اخیر، بیش از ۱۹۰ فلسطینی در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند؛ از جمله ۸۷۵ نفری که هنگام تلاش برای تهیه غذا و آب به دست نیروهای اشغالگر به شهادت رسیدند.

نخست‌وزیر ایتالیا، «جورجیا ملونی»، این حمله به کلیسا را محکوم و آن را اقدامی «غیرقابل قبول» خوانده است. وزیر خارجه ایتالیا، «آنتونیو تاجانی» نیز با ابراز تسلیت به پدر رومانیلی، خواستار توقف فوری حملات اسرائیل شد.

گفتنی است که بنا به گزارش وزارت امور دینی تشکیلات خودگردان فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴، ۸۱۵ مسجد را در غزه به طور کامل ویران کرده است. بسیاری از آوارگان فلسطینی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، ناگزیر در مساجد، مدارس و همین کلیسای کاتولیک پناه گرفته بودند.

حملات اسرائیل که به بهانه پاسخ به عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون با حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه یافته و به یک فاجعه انسانی بی‌سابقه در نوار غزه تبدیل شده است؛ فاجعه‌ای که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، آن را مصداق نسل‌کشی دانسته‌اند.

