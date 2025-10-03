خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام فرزند امام موسی کاظم و خواهر امام رضا علیهماالسلام هستند. در سفری که ایشان برای دیدار با امام رضا علیهالسلام داشتند، در شهر قم، به جهت شدت بیماری وفات یافتند. حضرت معصومه علیهاالسلام در قم مدفون هستند و قبر ایشان زیارتگاه عاشقان اهلبیت علیهمالسلام است. ائمه علیهمالسلام نسبت به این بانوی بزرگوار، نگاه ویژهای داشتند و در روایات، فضائل بسیاری از این شخصیت به چشم میخورد.
حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها در بین فرزندان امام کاظم علیهالسلام (به غیر از امام رضا علیهالسلام) از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ برخی از این ویژگیها در بین امامزادهها منحصر در ایشان و چند نفر دیگر است که در نوشته پیش رو به آن اشاره خواهد شد.
۱. فرزند رسول خدا و اهلبیت علیهمالسلام
حضرت معصومه سلامالله علیها فرزند بلافصل امام کاظم علیهالسلام و از نوادگان رسول خدا صلیالله علیه و آله محسوب میشوند؛ بنابراین اولین فضیلت و منقبت حضرت معصومه علیهمالسلام، این است که وی از فرزندان رسول خدا صلیالله علیه و آله و اهلبیت علیهمالسلام است. در بخشی از زیارتنامه ایشان میخوانیم: السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ فَاطِمَهَ وَ خَدِیجَهَ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن. (۱)
۲. دارای لقب معصومه
نام ایشان فاطمه است؛ اما در بین مردم به معصومه شناخته شده هست. معصومه زنی است که از انجام اشتباه مصون است و اهلبیت علیهمالسلام را از این جهت معصوم مینامیدند که از گناهان مبرا بودند. با جستوجوی این لقب در منابع حدیثی، نقلی یافت میشود که در آن امام رضا علیهالسلام در بیان فضیلت زیارت این بانو فرمودند: کسی که معصومه را در قم زیارت کند، درحالیکه عارف به حق او است، بهشت برای اوست. (۲)
۳. شأن و مقام ویژه در نزد خداوند
یکی از ویژگیهای حضرت معصومه سلامالله علیها، مقام مخصوص ایشان در نزد خداوند است. در زیارتنامه ایشان که از امام رضا علیهالسلام نقل شده چنین آمده است: «فان لک عندالله شأناً من الشأن؛ (۳) همانا تو در نزد خدا دارای شأن ویژهای هستی».
۴. مقام شفاعت گسترده
شفاعت در لغت به واسطهگری شخصی (به عنوان مثال در نزد خدا) گفته میشود تا جرمی آمرزیده شود و یا حاجتی برآورده شود. (۴) این مقام، جایگاه بسیار بالایی است که پیامبر صلیالله علیه و آله و ائمه علیهمالسلام و برخی اولیا و صالحان از این مقام برخوردارند. مطابق روایات، حضرت معصومه سلامالله علیها از شفیعان بزرگ محسوب میشود که میتواند همه شیعیان را مورد شفاعت قرار دهد. در روایت از امام صادق علیهالسلام آمده است: تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّهَ بِأَجْمَعِهِمْ؛ (۵) همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت میشوند.
همچنین در زیارتنامه حضرت از ایشان طلب شفاعت میشود: «یَا فَاطِمَهُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّه؛ (۶) ای فاطمه! برای من در مورد بهشت شفاعت کن». البته این مرتبه شفاعت زمانی شامل انسانهای میشود که به تعبیر روایات «عارفا بحقها» باشد. در این احادیث بیان شده که کسی که حضرت را زیارت کند در حالی که حق او را بشناسد، برایش پاداش بهشت است. (۷)
بنابراین یکی از ویژگیهای حضرت معصومه علیها¬السلام، مقام شناخت ایشان است که مؤمنان باید برای زیارت او حتماً مقامش را بشناسند. همچنان که در بخشی از زیارت نامه ایشان از خداوند درخواست شده تا شناخت و معرفت ایشان از افراد سلب نشود «أَسْأَلُ اللَّهَ أَن ... لایَسْلُبَنا مَعْرِفَتَکُمْ اِنَهُ وَلِیُ قَدِیرٌ»؛ (۸) از خدا میخواهیم که معرفت به شأن شما را از ما سلب نکند، او سرپرست توانا است.
۵. بشارت میلاد
از فضائل این بانوی بزرگوار این است که سالها قبل از تولد ایشان، مژده تولدشان توسط امام صادق علیهالسلام داده شده است. امام ششم علیهالسلام درباره قم و مدفن حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها میفرمایند: حضرت صادق علیهالسلام فرمود: به زودی فرزندم به نام فاطمه در آن (قم) دفن میشود. کسی او را زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود. راوی گفت: این سخن را حضرت صادق علیهالسلام وقتی فرمود که هنوز فرزند امام کاظم علیهالسلام به دنیا نیامده بود. (۹) بشارت یک امام در میلاد این بانو و سفارش همگان به زیارت او، نشان از مقام بلند ایشان دارد.
۶. نقل حدیث از طریق ایشان
نشر احادیث اهلبیت علیهمالسلام موضوعی است که بسیار مورد توجه اهلبیت بوده و فضائلی برای ناشران این معارف بیان نمودهاند. در روایتی از امام رضا علیهالسلام آمده است: خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده میسازد. پرسیده شد امر شما چگونه زنده میشود؟ حضرت فرمودند: علوم و معارف و احادیث ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد. (۱۰)
یکی از فضائل و برکات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام نیز نقل و نشر احادیث اجداد بزرگوارشان در بین جامعه است و در اصطلاح «محدثه» هستند. به عنوان مثال ایشان در روایتی به نقل حدیث «من کنت مولاه فعلیٌ مولاه» پرداختهاند. (۱۱) این روایت در مورد ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام در غدیر خم و سند حقانیت شیعه در ولایت و خلافت ایشان است.
۷. داشتن زیارتنامه مخصوص
از فضائل حضرت معصومه سلامالله علیها، زیارتنامه ویژه ایشان است. کمتر امام زادهای وجود دارد که از سوی ائمه علیهمالسلام زیارت نامه ویژهای برای وی نقل شده باشد. این زیارت نامه ویژه، بالا بودن مقام او را به همگان نشان میدهد. امام رضا علیهالسلام به یکی از یاران خود به نام سعد فرمودند: قبری از ما در نزد شما است. سعد گفت: فدایت شوم منظورتان قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر است؟
امام فرمودند بله هر کس او را زیارت کند درحالی که او را بشناسد، بهشت برای اوست. وقتی به قبر رسیدی، روبروی قبر به سمتی که رو به قبله باشی بایست و چهل بار اللهاکبر و ۳۰ بار الحمد لله و ۳۰ بار سبحانالله بگو و با خشوع و خضوع قلب بگو: السَّلَامُ عَلَی آدَمَ صَفْوَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی نُوحٍ نَبِیِّ اللَّه... (۱۲)
به علت طولانی بودن متن این زیارتنامه از ارائه تمام آن خودداری میشود. برای مطالعه بیشتر میتوانید از کتاب مفاتیحالجنان استفاده نمایید.
۸. مزار حضرت معصومه حرم اهلبیت علیهمالسلام
برخی از روایات بیان کردهاند که قم حرم اهلبیت علیهمالسلام است. در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است: همانا برای خداوند حرمی است و آن مکه است و برای رسول خدا صلیالله علیه و آله حرمی است و آن مدینه است و برای امیرالمؤمنین علیهالسلام حرمی است و آن کوفه است و برای ما (اهلبیت) حریمی است و آن قم است. در این حرم زنی از فرزندان من به نام فاطمه سلامالله علیها دفن میشود و کسی که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود. (۱۳)
در روایت دیگر از این امام بزرگوار آمده است: همانا برای خداوند حرمی است و آن مکه است و برای رسول خدا صلیالله علیه و آله حرمی است و آن مدینه است و برای امیرالمؤمنین علیهالسلام حرمی است و آن کوفه است و قم کوفه کوچک است. (۱۴)
نکته قابل توجه دیگر، در زیارت نامه حضرت معصومه است. در ابتدای این زیارتنامه با ضمیر غائب به انبیاء الهی سلام داده میشود، ولی وقتی به سلام به پیامبر صلیالله علیه و آله و اهلبیت علیهمالسلام میرسد، ضمیر به خطاب تغییر میکند. این نوع بیان میتواند دلیل بر این باشد که حرم پیش رو، حرم اهلبیت علیهمالسلام است و ایشان در حرم خود حضور دارند.
۹. بهشت جزای زیارت ایشان
در روایات زیادی آمده است که زیارت حضرت معصومه سلامالله علیها معادل بهشت است. برای نمونه به دو روایت اشاره میشود. در حدیثی از برادر بزرگوارشان امام رضا علیهالسلام درباره زیارت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها سؤال شد و ایشان فرمودند: مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّهُ. (۱۵) همچنین روایت دیگری از امام جواد علیهالسلام نقل شده که: مَنْ زَارَ قَبْرَ عَمَّتِی بِقُمَّ فَلَهُ الْجَنَّهُ. (۱۶)
زیارت حضرت معصومه سلامالله علیها توفیقی است که نصیب مؤمنان شده و باید از خداوند خواسته شود تا این توفیق از ایشان سلب نگردد همچنان که در زیارت نامه این بانو آمده است: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَخْتِمَ لِی بِالسَّعَادَهِ فَلا تَسْلُبْ مِنِّی مَا أَنَا فِیهِ؛ (۱۷) خدایا از تو درخواست میکنم که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی و از من آنچه در آن هستم را سلب نکنی».
نتیجه:
حضرت معصومه علیها السلام از امامزادگان جلیلالقدر محسوب میشود. بارگاه این بانوی بزرگوار در شهر قم است. از ویژگیهای فردی متعددی دارا هستند تا جایی که از طرف برادر خویش، امام رضا علیهالسلام به «معصومه» ملقب گردیدند. ایشان از نسل رسول خدا و اهلبیت علیهمالسلام محسوب میشوند. مطابق روایات، وی دارای مقام و منزلت در نزد خداوند است و به همین جهت شفاعت گستردهای نسبت به شیعیان اهلبیت علیهمالسلام دارد. این بانو آن قدر مبارک بودند که قبل از تولد ایشان، بشارت میلادش توسط امام صادق علیهالسلام به شیعیان داده شده بود. همچنین ایشان از جهت علمی نیز فضیلت دارند و روایاتی مانند حدیث غدیر از طریق ایشان در منابع روایی شیعه منعکس شده است.
از دیگر خصوصیات این بانوی با فضیلت، زیارت نامه ویژه ایشان است. در بین امام زادههای فقط چند نفر هستند که از زیارت نامه برخوردار میباشند که حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها نیز از جمله آنان است. در روایات شهر قم که مزار این بانوی بزرگ در آن قرار دارد درب بهشت معرفی شده و در احادیثی بهشت را پاداش زیارت کننده وی میدانند. اهلبیت علیهمالسلام تصریح کردهاند که مزار فاطمه معصومه سلامالله علیها حرم اهلبیت علیهمالسلام شمرده میشود؛ بنابراین مؤمنین باید در شناخت این امامزاده جلیلالقدر و زیارت او بکوشند و بهره کافی را ببرند.
پینوشتها:
