به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضا معممی مقدم مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه حضور در مراسم رحلت حضرت معصومه (سلام الله علیها) هیئت رزمندگان که در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار شد، بر نقش فراتر بقاع متبرکه از یک مکان صرفاً زیارتی تأکید و اظهار کرد: بقاع متبرکه این ظرفیت را دارند که به قطب‌های فعال فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

وی افزود: استقبال و جانمایی مناسب هیأت‌های مذهبی برای استقرار در این اماکن مقدس، کلیدی است. این اقدام زمینه‌ساز ترویج عمیق‌تر فرهنگ دینی، تقویت انسجام اجتماعی و تسهیل تربیت دینی نسل جوان خواهد بود.

هم‌افزایی بقاع و هیأت‌های مذهبی

مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به پیشینه معنوی و تاریخی بقاع متبرکه، آن‌ها را دارای ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی دانست.

وی همچنین هیأت‌های مذهبی را به دلیل شور و انگیزه مردمی و برنامه‌های متنوعی چون عزاداری، سخنرانی و فعالیت‌های آموزشی، یک پتانسیل مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: تلفیق این دو ظرفیت با برنامه‌ریزی درست، اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی را چندین برابر خواهد کرد.

۴ مزیت کلیدی استقرار هیأت‌ها در بقاع

معممی مقدم، چهار مزیت عمده برای این هم‌افزایی و استقرار هیأت‌ها در بقاع برشمرد و عنوان کرد: نخستین مورد، نهادینه شدن آیین‌های دینی است چرا که برگزاری مناسبت‌های مذهبی توسط هیأت‌ها در محیطی مقدس، آموزه‌های دینی را در جامعه پایدارتر می‌کند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به دومین مزیت یعنی جذب و ارتباط با نسل جوان گفت: حضور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های هیأت‌های مستقر در بقاع، فرصتی برای آشنایی و انس آنان با ارزش‌های دینی و اخلاقی فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: بقاع متبرکه با پذیرش هیأت‌ها، عملاً به مراکز فعال فرهنگی و اجتماعی در سطح محله و منطقه تبدیل می‌شوند.

معممی مقدم افزود: چهارمین مزیت این است که این تعامل سازنده باعث می‌شود مردم از طریق هیأت‌ها، در فعالیت‌های متنوعی مانند امور خیریه، آموزشی و اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از حمایت اوقاف قم از مجالس مذهبی و برگزاری دو مراسم بزرگداشت (یکی عمومی و دیگری ویژه جوانان) در یک بقعه، تاکید کرد که تحقق این هدف بزرگ، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای جانمایی، آماده‌سازی امکانات و تسهیل حضور هیأت‌ها است. این تدابیر نه تنها بقاع را به مراکز پرنشاط فرهنگی تبدیل می‌کند، بلکه انسجام، همدلی و سرمایه اجتماعی جامعه را نیز به صورت ملموس تقویت خواهد کرد.

