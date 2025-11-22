گزارشی از سفر چهارروزه هیئت پارلمانی ایران به مالزی/تاکید بر تعاملات فرهنگی دو کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پارلمانی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ریاست سیدعلی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران، احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد، و مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وارد کوالالامپور شدند که با استقبال ولیالله محمدی سفیر ایران در مالزی و حبیبرضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان همراه شد.
همچنین عباس سرمست دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعضای هیئت را همراهی میکرد.
این سفر با هدف تقویت تعاملات فرهنگی، هنری و دینی میان دو کشور، بررسی ظرفیتهای رایزنی فرهنگی ایران در مالزی و توسعه همکاریها در حوزههای فرهنگ، هنر، گردشگری، ارتباطات دانشگاهی، فعالیتهای قرآنی و رسانهای انجام شد.
در نخستین روز سفر، اعضای هیئت با نایبرئیس مجلس نمایندگان مالزی و جمعی از نمایندگان مسئول حوزه فرهنگ و غرب آسیا دیدار کردند.
این دیدار با استقبال گرم طرف مالزی همراه بود و دو طرف درباره توسعه همکاریهای فرهنگی و هنری گفتوگو کردند.
به دعوت رییس مجلس مالزی، هیئت ایرانی از صحن مجلس نمایندگان نیز بازدید کرد و حضور آنان از سوی مقامات پارلمانی مورد تقدیر قرار گرفت.
در ادامه، هیئت اعزامی کشورمان؛ با معاون وزیر دین مالزی و مسئولان سازمان جاکیم دیدار کرد.
طرف مالزیایی ضمن قدردانی از فعالیتهای رایزنی فرهنگی ایران، نقش جمهوری اسلامی ایران در معرفی فرهنگ، تمدن و قرآن را ارزشمند دانست و بر ضرورت تقویت همکاریهای دینی، تبادل اندیشمندان و گسترش فعالیتهای قرآنی تأکید کرد.
در این دیدارها، موضوع فلسطین و حمایت همیشگی جمهوری اسلامی ایران از آرمان های مردم فلسطین، از محورهای اصلی گفتوگوها بود.
اعضای این هیئت سپس از بنیاد بینالمللی ترویج فعالیتهای قرآنی رستو – بزرگترین مرکز چاپ قرآن پس از چاپخانه المدینه – بازدید کردند. این مجموعه سالانه بیش از یکمیلیون نسخه قرآن را به ۳۰ زبان زنده جهان منتشر میکند.
دادو عبداللطیف رئیس بنیاد رستو ضمن خیرمقدم، علاقهمندی این مجموعه را برای آغاز پروژههای مشترک چاپ قرآن با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و از همکاریهای فرهنگی و برنامههای مشترک با رایزنی فرهنگی ایران تقدیر کرد.
نشست صمیمانه با اندیشمندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی ایرانی مقیم مالزی آخرین برنامه روز چهارشنبه بود که در این دیدار چهار ساعته، حاضران درباره حوزههایی همچون هنرهای تجسمی، سینما، اقتصاد هنر، هوش مصنوعی، ارتباطات فرهنگی و معرفی تصویر واقعی ایران به گفتوگو پرداختند و دغدغهها، پیشنهادها و انتقادات خود را مستقیماً با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند.
اعضای هیئت پارلمانی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حمایت از طرحها و ایدههای فرهنگی ایرانیان تأکید کردند.
بهعنوان بخش دیگری از برنامههای سفر، اعضای هیئت از چند مسجد مهم و محوری کوالالامپور بازدید کرده و در نمازهای جماعت شرکت کردند. هیئت پارلمانی کشورمان روز جمعه با حضور در نماز جمعه مسجد نگارا (مسجد ملی مالزی) با استقبال ویژه مسئولان دینی کشور مالزی رو به رو شد و این مراسم بهصورت زنده از شبکه ملی مالزی پخش شد.
همچنین طی این سفر، اعضای هیئت با خیرالفردوس بن اکبرخان معاون وزیر فرهنگ، هنر و گردشگری مالزی دیدار کردند.
وی ضمن ابراز علاقهمندی برای سفر به ایران، تأکید کرد که تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور در مراحل نهایی است و مالزی مشتاق تبادل تجربه با ایران در حوزههای گوناگون هنری، نمایشی و گردشگری فرهنگی است.
در جمعبندی این سفر، اعضای هیئت اعلام کردند که سفر سهروزه مالزی با برنامههایی هدفمند همراه بود و نتایج آن میتواند به گسترش تعاملات فرهنگی و دینی، تقویت دیپلماسی فرهنگی، افزایش شناخت نسبت به ظرفیتهای رایزنی فرهنگی و بهبود فرآیندهای نظارتی و تصمیمسازی مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ کمک کند.
