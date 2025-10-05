  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

۵ مدرسه ابتدایی در اسپانیا خواستار برگزاری کلاس‌های آموزش دین اسلام شدند

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۲
کد خبر: 1734708
۵ مدرسه ابتدایی در اسپانیا خواستار برگزاری کلاس‌های آموزش دین اسلام شدند

سال‌های پیش، نبود معلم متخصص برای تدریس دروس آموزش‌های اسلامی در مدارس ابتدایی سالامانکای اسپانیا، تبدیل به معضلی شده بود که این امر را محقق نمی‌ساخت، اما حالا آموزش و پرورش سالامانکا اعلام کرده است یک معلم خانم که دوره‌های مرتبط را گذرانده آمادۀ تدریس کلاس آموزش دین اسلام است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سال تحصیلی جاری، پنج مدرسه ابتدایی در شهر سالامانکای اسپانیا درخواست داده‌اند تا درس آموزش دین اسلام را به دانش‌آموزان خود ارائه دهند. این موضوع با توجه به افزایش تعداد دانش‌آموزانی که خواهان یادگیری دین اسلام هستند، مورد توجه قرار گرفته است. طبق قوانین محلی، حداقل ۱۰ دانش‌آموز باید درخواست دهند تا فرایند تدریس این درس آغاز شود.

گفته می‌شود یکی از مشکلات اصلی سال‌های گذشته، کمبود معلم متخصص در مباحث اسلامی بود که مانع از تدریس این دروس می‌شد. با وجود اینکه دانش‌آموزان، طبق توافق سال ۱۹۹۲ میان دولت اسپانیا و کمیسیون اسلامی اسپانیا، حق داشتند دروس اسلامی داشته باشند، در بسیاری موارد این کلاس‌ها برگزار نمی‌شد زیرا معلمی برای تدریس وجود نداشت.

با این حال، امسال آموزش و پرورش شهر سالامانکا اعلام کرده است یک معلم خانم که دوره‌های مرتبط را گذرانده آماده تدریس درس‌های اسلامی است. او دارای مدارک تحصیلی معتبر و تأییدیه کمیسیون اسلامی اسپانیا است که صلاحیت وی برای تدریس این دروس را تأیید می‌کند.

................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha