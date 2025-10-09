به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شش مدرسه دولتی در منطقۀ خودمختار سبته، وابسته به دولت اسپانیا، منوی غذای حلال برای دانش‌آموزان معرفی کرده‌اند. این اقدام که با هدف احترام به باور دینی دانش‌آموزان مسلمان و تقویت همزیستی اجرا شده، بازتاب گسترده‌ای را در پی داشته است.

مقامات محلی می‌گویند این طرح به دانش‌آموزان می‌آموزد چگونه در محیطی چندفرهنگی با احترام و همدلی کنار یکدیگر زندگی کنند. خانواده‌های مسلمان از این تصمیم استقبال کرده‌ و یکی از والدین اظهار داشت: این کار به بچه‌های ما حس تعلق می‌دهد و نشان‌دهنده احترام به فرهنگ ماست.

تجربه مناطق دیگر اسپانیا نشان می‌دهد ارائه منوی حلال به کاهش تنش‌های فرهنگی کمک می‌کند و حالا سئوتا نیز به عنوان الگوی احتمالی برای سایر شهرها مطرح شده است.

گفتنی است بخش قابل توجهی از جمعیت سبته را مسلمانان تشکیل داده‌اند؛ این منطقه در قرن هشتم میلادی توسط مسلمانان فتح شد و برای قرن‌ها بخشی از تمدن اسلامی اندلس بود. پس از سقوط اندلس، بخشی از مسلمانان در این سرزمین باقی ماندند و با گذر زمان، سبته به یکی از مراکز مهم حضور جامعه مسلمانان در اسپانیا تبدیل شد.

..........

پایان پیام