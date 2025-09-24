به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیلیپه ششم روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴) در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و به صراحت سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم نمود.

او با اشاره به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن پناه‌جویان گفت: «این‌ها اعمالی مشمئزکننده است که وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازد. جامعه جهانی باید صدای خود را بلند کند، زیرا ادامه این حملات نه‌تنها مردم فلسطین، بلکه حیثیت کل بشریت را تهدید می‌کند».

پادشاه اسپانیا در حالی از واژه «مساکر» (کشتار) برای توصیف اقدامات اسرائیل استفاده کرد که بسیاری از دولت‌های غربی همچنان از به‌کار بردن چنین عبارتی پرهیز دارند. او همچنین با رد توجیهات تل‌آویو، خاطرنشان ساخت: «هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بمباران زنان، کودکان و آوارگان بی‌دفاع را مشروع جلوه دهد».



سخنرانی او در شرایطی ایراد شد که اسرائیل با انزوای فزاینده بین‌المللی روبه‌رو است و فشارها بر ایالات متحده، اصلی‌ترین متحد تل‌آویو، برای توقف کارشکنی در برابر قطعنامه‌هایی که خواستار حمایت از مردم فلسطین هستند، افزایش یافته است.

او در پایان با فراخواندن جامعه جهانی به «شجاعت اخلاقی»، از دولت‌ها خواست تا به جای حمایت از اشغالگران، در کنار مردم مظلوم فلسطین بایستند و اجازه ندهند تاریخ بار دیگر شاهد نسل‌کشی و پاکسازی قومی باشد.



