به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ یک معلم از شهر بورنموث انگلیس بهدلیل تمسخر باورهای دینی و فرهنگی دانشآموزان مسلمان، از شغلش برای همیشه اخراج شد و صلاحیت تدریس در هر محیط آموزشی از او سلب شد.
تصمیم محرومیت دائم این معلم از سوی سازمان تنظیم مقررات معلمان (TRA) پس از جلسهای درباره سوء رفتار حرفهای اتخاذ شد که نشان داد الکس لوید، معلم سابق آکادمی «اسقف وینچستر»، در کلاس درس درباره قتلهای ناموسی، با گفتارهای هدفمند و نامناسب، دانشآموزان مسلمان را مورد تمسخر قرار داده است. این اقدام در سال ۲۰۲۲ باعث ناراحتی و اضطراب چندین دانشآموز شده بود.
الکس لوید با وجود اعتراف به این اظهارات گستاخانه در جلسۀ رسیدگی، رفتار خود را توجیه میکرد و هیچ ابراز پشیمانی یا همدلی نسبت به آسیب روحی دانشآموزان نشان نداد.
هیأت TRA با توجه به شدت رفتار لوید، تصمیم گرفت او را برای همیشه از تدریس در مدارس، کالجهای ششم، مراکز نگهداری نوجوانان و خانههای کودکان در انگلستان محروم کند. این حکم به معنای ممنوعیت کامل اشتغال او در هر محیط آموزشی است و هیأت تأکید کرد که ادامه تدریس وی میتوانست اعتماد عمومی به سیستم آموزشی را تضعیف کند.
آکادمی «اسقف وینچستر» نیز با اعلام حمایت از تصمیم TRA تأکید کرد که لوید دیگر در این مدرسه مشغول به کار نیست و هیچ ارتباطی با دانشآموزان یا جامعه مدرسه ندارد. این آکادمی خاطرنشان کرد که رفاه، ایمنی و آموزش دانشآموزان همواره اولویت اصلی آن است و استانداردهای حرفهای و حفاظت از دانشآموزان را حفظ خواهد کرد.
...........
پایان پیام
نظر شما