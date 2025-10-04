کد خبر: 1734759

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بانکوک، پایتخت تایلند، و هم‌زمان با بارش شدید باران که خیابان‌های اطراف سفارت اسرائیل را به شدت آب‌گرفته کرده بود، ده‌ها شهروند تایلندی حامی فلسطین، پرچم اسرائیل را زیر پا گذاشتند و بر تصویر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، قدم گذاشتند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از مردم فلسطین و سر دادن شعارهای ضد اشغالگری، اعتراض خود را به حملات اسرائیل به غزه ابراز کردند. بارش باران اما مانع ادامه تجمع نشد و صحنه‌های پرچم خیس اسرائیل زیر پای تظاهرکنندگان، به نمادی از خشم و مقاومت تبدیل شد.