به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بانکوک، پایتخت تایلند، و همزمان با بارش شدید باران که خیابانهای اطراف سفارت اسرائیل را به شدت آبگرفته کرده بود، دهها شهروند تایلندی حامی فلسطین، پرچم اسرائیل را زیر پا گذاشتند و بر تصویر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، قدم گذاشتند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از مردم فلسطین و سر دادن شعارهای ضد اشغالگری، اعتراض خود را به حملات اسرائیل به غزه ابراز کردند. بارش باران اما مانع ادامه تجمع نشد و صحنههای پرچم خیس اسرائیل زیر پای تظاهرکنندگان، به نمادی از خشم و مقاومت تبدیل شد.
