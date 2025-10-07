تظاهرات مقابل منزل نتانیاهو برای درخواست اجرای توافق تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از فعالان و خانواده‌های اسرای اسرائیلی شامگاه دوشنبه در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، در شهر قدس اشغالی تجمع کردند و خواستار اجرای توافقی شدند که در چارچوب آن مذاکراتی برای آتش‌بس و تبادل اسرا در جریان است.

به گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، نمایندگان خانواده‌های اسرای اسرائیلی همزمان با آغاز عید «العرش» مراسم دعایی را مقابل منزل نتانیاهو برگزار کردند و در بیانیه‌ای اعلام کردند: «تا زمانی که همه به خانه‌هایشان بازنگردند، آرام نخواهیم گرفت و سکوت نخواهیم کرد.»

برآوردهای تل‌آویو حاکی از آن است که ۴۸ اسیر اسرائیلی در نوار غزه نگهداری می‌شوند که حدود ۲۰ نفر از آنان زنده هستند. در مقابل، حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به‌سر می‌برند که طبق گزارش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای، بسیاری از آنان تحت شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی قرار دارند و شماری نیز جان باخته‌اند.

پیش‌تر در روز دوشنبه، هیئت مذاکره‌کننده اسرائیلی وارد شهر شرم‌الشیخ مصر شد تا مذاکرات غیرمستقیم با جنبش حماس را درباره طرح دونالد ترامپ آغاز کند.

شبکه «القاهرة الإخباریة» نیز به نقل از منابع مصری گزارش داد که جلسات غیرمستقیم میان هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی شرایط اجرای تبادل اسرا آغاز شده است.

این شبکه افزود که میانجی‌گران مصری و قطری تلاش‌های گسترده‌ای را برای تدوین سازوکار آزادی اسرا انجام می‌دهند.

وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه میزبان هیئت‌هایی از اسرائیل و حماس خواهد بود تا جزئیات توافق تبادل اسرا را طبق طرح رئیس‌جمهور آمریکا بررسی کنند؛ طرحی که هدف آن توقف جنگ در نوار غزه است.

شایان ذکر است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا حملاتی گسترده به نوار غزه انجام داده که به گفته منابع فلسطینی، منجر به کشته شدن ۶۷ هزار و ۱۶۰ نفر و زخمی شدن ۱۶۹ هزار و ۶۷۹ نفر شده است که بیشتر قربانیان کودکان و زنان هستند.

همچنین، قحطی جان ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.

