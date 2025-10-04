به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از سایت ویژه حوزه و روحانیت خبرگزاری بینالمللی تسنیم با حضور جمعی از مدیران، اساتید، فضلای حوزه و مسئولین رسانهای کشور در قم برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلام و المسلمین رستمی، مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه، به ایراد سخن پرداخت و بر اهمیت همافزایی رسانهای برای دفاع از مبانی انقلاب تأکید کرد.
مواجهه با «اشباع رسانهای» و شبههافکنی دشمن
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام رستمی ضمن عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم ویژه به مدیران ارشد خبرگزاری تسنیم و سایر حضار محترم، به شرایط حاکم بر فضای رسانهای اشاره کرد و گفت: «بزرگواران، ما در شرایط "اشباع رسانهها" حضور داریم. ما با وضعیت «اشباع رسانهها» و «اشباع رسانهای» مواجه هستیم».
وی در توضیح مفهوم «اشباع رسانهای» افزود: «اشباع رسانهها یعنی رسانههای متعدد امروز وجود دارند که پیام تولید میکنند و یک رویکرد تولید پیام و القاء به مخاطب داریم که اشباع رسانهای است که با افزایش تعداد پیام، ناخودآگاه ذهن مخاطب را درگیر میکند و دائم لحظه به لحظه نسبت به ذهنیت مردم شبهه تولید میکنند؛ نسبت به کارآمدی انقلاب اسلامی، نسبت به مبانی دینی شبهه تولید میکنند».
مسئول مرکز رسانه حوزه علمیه در این راستا، ضرورت حیاتی مقابله با این پدیده را مطرح ساخت و تصریح کرد: «در این شرایط ما ناچاریم و مضطریم نسبت به شبکهسازی رسانهای برای پشتیبانی معرفتی از جبهه انقلاب اسلامی».
رسالت حوزه در افق ۱۰۰ ساله و تبیین رویکرد تمدنی جدید
حجتالاسلام رستمی حوزه علمیه را دارای رسالت در «فرهنگ مردم»، «درسه دینی» و «پشتیبانی از انقلاب اسلامی» دانست. وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری، آن را دارای «یک افق بلندی» برای حوزه علمیه معرفی کرد که شاید «بیبدیل» باشد.
ایشان افزودند: «بلندترین افق، افق ۴۰ ساله بود که در گام دوم انقلاب در حرکت دوم مجموعه حوزه علمیه خواهران ترسیم شد؛ اما در پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» مقام معظم رهبری یک افق ۱۰۰ ساله ترسیم کردند».
مسئول مرکز رسانه حوزه علمیه وظیفه حوزه را در این راستا تبیین کرد: «این رسالت را به حوزه علمیه دادند که برآمده از سنتهای دینی و برآمده از کتاب خداوند متعال یک رویکرد تمدنی جدید تولید و تبیین بکند. وظیفه «تولید» درون حوزه است. وظیفه «تبیین»، یک بخش زیادیش بر عهده رسانهها است».
وی خاطرنشان کرد که در شرایطی قرار گرفتهایم که انبوه رسانههای خارجی، رسالت خود را «ضدیت و تضعیف مبانی دینی و انقلابی» قرار دادهاند. از این رو، ما ناچاریم از ظرفیتهای مختلف استفاده کنیم تا «پیام حوزه علمیه و دین را، این چراغ روشنگر را به مردم معرفی بکنیم».
همافزایی و حمایت از تولید محتوای فکری نظام
حجتالاسلام رستمی به عنوان نمونهای از اقدامات حوزه برای پشتیبانی فکری، به تأسیس «بنیاد حمایت از پژوهشهای مورد نیاز نظام اسلامی» اشاره کرد. وی گفت: «خیلیها از این بنیاد خبر ندارند، در حالی که کارهای خیلی خوبی انجام داده است». این واحد در دل حوزه ایجاد شده تا نیازهای فکری نظام در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تولید کند. در حال حاضر، برخی از بخشهای نظام نیازمندیهای خود را به این بنیاد ارائه میدهند تا در قالب کتاب، پایاننامه و قالبهای مختلف، نیازهای فکری نظام تولید شده و «با استفاده از ظرفیت رسانهها، اینها به گوش مخاطبین متعدد برسد».
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه، ضمن تحسین ابتکار خبرگزاری تسنیم، اعلام کرد که رویکرد استفاده از توانمندی رسانههای دغدغهمند در حوزه شکل گرفته است. ایشان خبر داد: «ما در ماههای آینده شاهد رونمایی از بخش اخبار حوزوی در سایر خبرگزاریها خواهیم بود. بنده واقعاً تشکر میکنم. انشاءالله ما در ماه آینده رونمایی بخش اخبار حوزوی خبرگزاری فارس را خواهیم داشت. بعد از آن، چهار پنج خبرگزاری دیگر هم صحبتهایش انجام شده و انشاءالله ایجاد خواهد شد».
وی در ادامه از همه بزرگان خواست تا به عزیزان دغدغهمندی که در قم محتوای دینی و پاسخ به شبهات تولید میکنند، کمک کنند. وی بهویژه بر پاسخ به شبهاتی که اخیراً نسبت به انقلاب اسلامی و خصوصاً مقام معظم رهبری شروع شده است، تأکید کرد.
هشدار نسبت به انقلابزدایی از قم
حجتالاسلام رستمی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به توطئههای دشمن، هشدار داد: «دشمن فهمیده اگر میخواهد انقلاب اسلامی را بزند، اگر میخواهد با رهبری معظم مقابله بکند، یکی از پایگاههای اصلی همینجا، قم است؛ باید از قم بزند ایشون رو».
ایشان بر ضرورت حفظ هویت قم تأکید کرد و گفت: «انگیزههایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم را تغییر دهند، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم را کمرنگ کنند. بزرگان، خودمان باید نگذاریم دستهای خائن از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب، بیرون بیایند و کمرنگ کنند».
مسئول مرکز رسانه حوزه علمیه، حوزه قم را «سرچشمه اصلی» و «پشتوانه» حرکتی دانست که دنیا را تغییر داد. وی تأکید کرد: «اگر بخواهیم نظام اسلامی، اسلامی بماند و انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بماند. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزههای علمیه اگر انقلابی نماندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت». وی حوزه قم را «کوه آتشفشانی» معرفی کرد که باید انرژی انقلابی را صادر کند و نسبت به «تلاشهایی که دارد انجام میگیرد برای اینکه انقلابزدایی کنند از حوزه علمیه»، هشدار داد.
