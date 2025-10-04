به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامی‌داشت پانزدهمین سالگرد ارتحال علامه سعادت‌ملوک تابش در حسینیه هراتی‌های مشهد مقدس برگزار شد. این همایش که به یاد علامه سعادت‌ملوک تابش هروی (۱۳۳۰–۱۳۸۹) برگزار گردید، سخنرانان و پژوهشگران با بررسی ابعاد گوناگون شخصیت فکری و معنوی او، بر نقش بی‌بدیل وی در پیوند میان ادب، عرفان و تفکر فلسفی در افغانستان معاصر تأکید کردند.

علامه سعادت‌ملوک تابش هروی، شاعر، مدرس، نویسنده و متفکر افغانستانی، متولد سال ۱۳۳۰ در شهر هرات افغانستان بود. او از پیشگامان شعر نیمایی در افغانستان به شمار می‌رفت و آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، روان‌شناسی اجتماعی و عرفان اسلامی نگاشت. پس از سال‌ها مهاجرت و فعالیت فرهنگی در ایران، در سال ۱۳۸۹ در دهلی درگذشت.

در پایان همایش «جاری حکمت»، برگزارکنندگان بر ضرورت بازخوانی آثار و اندیشه‌های استاد تابش به عنوان بخشی از میراث مشترک فرهنگی ایران و افغانستان تأکید کردند.

